Achtung: Diese beliebten Pflanzen sind für Kinder giftig

Denn in so mancher beliebten Garten- oder Zimmerpflanze stecken giftige Bestandteile, die mehr oder weniger starke Beschwerden hervorrufen können. Kleine Kinder sind dabei aufgrund ihres geringen Körpergewichts besonders gefährdet.

Drei Beispiele für beliebte Zimmerpflanzen, die giftige Stoffe enthalten:

Auch im Garten können sich für Kinder giftige Pflanzen befinden. Etwa die bei Kindern durchaus beliebten "Knallerbsen", die sich von der Schneebeere abpflücken lassen. Die weißen Beeren sind laut der Aktion DSH zwar nur schwach giftig, können bei Verzehr aber dennoch Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auslösen. Vernascht das Kind größere Mengen, kann es verwirrt wirken. Auch der Gemeine Efeu kann zu Magen-Darm-Beschwerden führen, wenn das Kind Teile davon verputzt.

Und dann gibt es noch die Pflanzen, die so giftig sind, dass ein Verzehr - auch für Erwachsene - schnell lebensgefährlich wird: der Blaue Eisenhut oder die Engelstrompete. So schön beide auch aussehen: Sind neugierige Kinder im Garten unterwegs, sollten sie dort auf keinen Fall wachsen.

Das Kind hat von einer Pflanze mit giftigen Bestandteilen genascht? Dann gilt für Eltern: einmal tief durchatmen, Ruhe bewahren - und dann eventuell vorhandene Pflanzenreste aus dem Mund des Kindes angeln. Eltern können ihrem Kind nun ein oder zwei Gläser Wasser oder Tee zu trinken geben. Die schädlichen Stoffe im Körper des Kindes werden dadurch verdünnt.

Für eine Risikoeinschätzung und um das weitere Vorgehen zu besprechen, rufen Eltern nun am besten bei der Vergiftungsinformationszentrale an. Am besten haben Eltern beim Anruf Antworten auf folgende Fragen parat:

Zeigt das Kind starke Vergiftungssymptome wie Bewusstlosigkeit oder Atemnot, ist das ein Fall für den Notruf.