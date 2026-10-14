Ein minimalinvasiver Eingriff über die Blutgefäße kann Schmerzen bei Kniearthrose offenbar für längere Zeit lindern. Das berichtet ein Team um den Radiologen Florian Nima Fleckenstein von der Berliner Charité im Fachjournal „Radiology“. Von den Patientinnen und Patienten, die nach zwölf Monaten noch an der Schmerzbefragung teilnahmen, erreichten 80 Prozent eine klinisch bedeutsame Verbesserung.

Auf einer Schmerzskala von 0 bis 10 sank der mittlere Wert von 7 vor der Behandlung auf 4 nach sechs Wochen und auf 3 nach sechs und zwölf Monaten. Auch bei Alltagsaktivitäten und Lebensqualität verbesserten sich die Werte deutlich. Schwere oder mittelschwere Komplikationen traten nicht auf.