Lungenkrebs in Österreich am zweithäufigsten und am tödlichsten

Papst Leo leidet an Lungenkrebs. In Österreich ist dies sowohl bei Männern als auch bei Frauen die zweithäufigste Form der Krebserkrankung. Insgesamt lebten laut Daten der Statistik Austria zu Jahresbeginn 2025 rund 409.000 Menschen in Österreich mit einer Krebsdiagnose, die häufigsten waren bösartige Tumore der Brust bei Frauen (6.959 Fälle) und solche der Prostata bei Männern (8.152 Fälle), gefolgt von bösartigen Tumoren der Lunge (5.533 Fälle, beide Geschlechter zusammen).

Lungenkrebs stand laut den Angaben von Anfang des Jahres mit 2.513 Fällen (elf Prozent) bei Frauen und 3.020 Fällen (zwölf Prozent) bei Männern jeweils auch an zweiter Stelle der Krebsneuerkrankungen im Jahr 2024. Mit etwa jedem fünften Krebssterbefall nahm Lungenkrebs bei Frauen knapp und bei Männern deutlich den ersten Rang unter den krebsbedingten Todesursachen ein (18 Prozent bzw. 1.761 Sterbefälle bei Frauen und 21 Prozent bzw. 2.463 Sterbefälle bei Männern). Nachdem das Erkrankungsrisiko zuvor bei Frauen stark zugenommen hatte, blieb es – ebenso wie das Sterberisiko – in den vergangenen Jahren relativ stabil.