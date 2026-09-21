Xperience Day im Casino Baden: 15 Stationen sorgen für Begeisterung

Das Casino Baden wurde am 11. September zur Bühne für den Xperience Day von Casinos Austria. Im Mittelpunkt stand eine Erlebniswelt, in der die Gäste die Faszination Casino nicht nur kennenlernen, sondern vor allem selbst ausprobieren konnten. Spiel und Gewinnchancen trafen dabei auf interaktive Unterhaltung und aktives Erleben.

Als Begleiter durch den Abend diente der persönliche Xperience Pass. An insgesamt 15 Stationen mit digitalen und analogen Challenges sammelten die Gäste Stempel und entdeckten unterschiedliche Facetten der Casino Welt.

Schon beim Ankommen sorgten Riesenroulette, Fotopoint und Magic Machine für Unterhaltung. TV-Moderatorin Julia Furdea führte durch den Abend und begleitete die Gäste durch die verschiedenen Erlebnisbereiche.