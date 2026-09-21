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Xperience Day im Casino Baden: 15 Stationen sorgen für Begeisterung

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Casinoerlebnis zum Mitmachen: Beim Xperience Day am 11. September präsentierte Casinos Austria im Casino Baden 15 interaktive Stationen, klassische Casino Spiele, digitale Challenges und Live-Unterhaltung.

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Xperience Day im Casino Baden

Das Casino Baden wurde am 11. September zur Bühne für den Xperience Day von Casinos Austria. Im Mittelpunkt stand eine Erlebniswelt, in der die Gäste die Faszination Casino nicht nur kennenlernen, sondern vor allem selbst ausprobieren konnten. Spiel und Gewinnchancen trafen dabei auf interaktive Unterhaltung und aktives Erleben.

Als Begleiter durch den Abend diente der persönliche Xperience Pass. An insgesamt 15 Stationen mit digitalen und analogen Challenges sammelten die Gäste Stempel und entdeckten unterschiedliche Facetten der Casino Welt.

Schon beim Ankommen sorgten Riesenroulette, Fotopoint und Magic Machine für Unterhaltung. TV-Moderatorin Julia Furdea führte durch den Abend und begleitete die Gäste durch die verschiedenen Erlebnisbereiche.

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Casino Spiele zum Ausprobieren

Wie viel Präzision, Know-how und Leidenschaft hinter klassischen Casino Spielen stehen, konnten die Besucher:innen bei den „Casino Essentials“ erleben. American Roulette und Black Jack standen dabei ebenso auf dem Programm wie die Croupier Challenge.

Weitere Stationen verbanden Unterhaltung mit Gewinnchancen. Bei „Knack den Code“ konnte ein brandneues iPhone gewonnen werden, während beim Schätzspiel „Lucky Guess“ ein Wochenende für zwei Personen im CasinoHotel Velden wartete.

Zu den Publikumsmagneten des Xperience Day zählte außerdem die Glücksdusche. Wer vier Stempel gesammelt hatte, erhielt stündlich neue Gewinnchancen.

Live-Cooking und persönliche Spielkarten

Auch das kulinarische Angebot war Teil des Abends. Das Casino Restaurant servierte ein spezielles Event-Buffet inklusive Live-Cooking.

Ein individuelles Erinnerungsstück konnten die Gäste bei „My signature card“ mitnehmen. Mithilfe moderner Technologie wurde dort eine persönliche Spielkarte mit eigener Karikatur kreiert.

Xperience Poker Open mit über 35.000 Euro Preispool

Ein Highlight für Pokerfans war das Xperience Poker Open. Beim Texas-Hold’em-No-Limit-Turnier gab es zusätzliche Ausspielungen im Wert von rund 4.000 Euro.

Die hohe Zahl an Teilnehmenden sorgte dafür, dass der ursprünglich mit 20.000 Euro garantierte Preispool auf mehr als 35.000 Euro anwuchs.

Spielerschutz beim Playsponsible Quiz

Neben Casino Spielen und Entertainment rückte Casinos Austria auch das Thema Verantwortung in den Mittelpunkt. Beim Playsponsible Quiz konnten die Gäste Spielerschutz interaktiv erleben und ihr Wissen über verantwortungsvolles Spiel vertiefen.

Über Casinos Austria

Casinos Austria steht mit rund 60 Jahren Erfahrung für Faszination, Spannung und Live-Erlebnisse. Die Erlebniswelt des Unternehmens verbindet Entertainment, Glücksspiel und Spielerschutz. Casinos Austria betreibt zwölf Casinos in zentralen Tourismus- und Wirtschaftsregionen Österreichs.

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