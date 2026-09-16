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Musikalisches Geburtstagsfest für Arnold Schönberg

In Kooperation mit Arnold Schönberg Center Privatstiftung
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Anlässlich Arnold Schönbergs 152. Geburtstag wurde im Arnold Schönberg Center ein musikalisches Geburtstagsfest gefeiert. Christine Bock, Petr Popelka und das HABE Quartett gestalteten den Saisonauftakt am 13. September.

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Anlässlich des 152. Geburtstags von Arnold Schönberg wurde im Arnold Schönberg Center am 13. September ein musikalisches Geburtstagsfest gefeiert. Mit dabei waren Mezzosopranistin Christine Bock, Komponist und Pianist Petr Popelka, Chefdirigent der Wiener Symphoniker, sowie das HABE Quartett, bestehend aus Mitgliedern der Wiener Symphoniker.

Gemeinsam ließen sie Arnold Schönberg musikalisch hochleben.

Schönberg, Mozart und eine Uraufführung

Auf dem Programm stand neben Schönbergs 2. Streichquartett mit der berühmten Liedzeile „Ich fühle Luft von anderem Planeten“ auch Mozarts sogenanntes „Dissonanzen-Quartett“.

Darüber hinaus erlebten Petr Popelkas „Dunkle Gesänge“ nach Texten von Christina Bock an diesem Abend ihre Uraufführung.

Empfang im Arnold Schönberg Center

Beim anschließenden Empfang begrüßte Direktorin Ulrike Anton den Botschafter der Tschechischen Republik, Jiří Šitler, und seine Gattin Irina, die Künstler:innen sowie zahlreiche Gäste.

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Petr Popelkas und Christina Bock

„Witz“ erobert Instagram

Ein besonderes Geburtstagsgeschenk war der Launch des neuen Instagram-Accounts „witz.the.dog – barking in twelve tones“.

Schönbergs ehemaliger tierischer Begleiter wird künftig bei Aufführungen und Proben dabei sein, Künstler:innen begrüßen und in der Reihe „Witz explains it all“ auf unterhaltsame Weise Aspekte aus Schönbergs Werk und Biografie erklären.

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