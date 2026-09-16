Musikalisches Geburtstagsfest für Arnold Schönberg

Auf dem Programm stand neben Schönbergs 2. Streichquartett mit der berühmten Liedzeile „Ich fühle Luft von anderem Planeten“ auch Mozarts sogenanntes „Dissonanzen-Quartett“.

Darüber hinaus erlebten Petr Popelkas „Dunkle Gesänge“ nach Texten von Christina Bock an diesem Abend ihre Uraufführung.