Biofabrique Vienna zeigt bei der Vienna Design Week neue Materialien aus Wiener Reststoffen

Die Biofabrique Vienna der Wirtschaftsagentur Wien ist heuer Teil der Vienna Design Week. Von 25. September bis 4. Oktober 2026 zeigt die Ausstellung am Nordwestbahnhof, wie aus regional verfügbaren Reststoffen neue Materialien, Produkte und Wertschöpfungsketten entstehen können.

Im Zentrum steht die aktuelle Ausgabe der Biofabrique Vienna, die sich mit der Entwicklung von „Wiener Farben“ beschäftigt. Dabei handelt es sich um bioregionale, natürliche Farben, die aus unvermeidbaren Lebensmittelabfällen und invasiven Pflanzen aus Wien gewonnen werden. Die Projekte entstehen im Zusammenspiel von Kreativen, Industrie und Stadt.