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Uber wird Mobilitätspartner der Wiener Stadthalle

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©Uber Österreich/APA-Fotoservice/Katharina F.-Roßboth
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Neue Kooperation soll die An- und Abreise bei Großveranstaltungen erleichtern. Eine begleitende Umfrage zeigt: Vor allem nach Veranstaltungsende empfinden viele Besucherinnen und Besucher die Heimfahrt als belastend.

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ie Wiener Stadthalle und Uber gehen eine neue Mobilitätspartnerschaft ein. Der Fahrdienstvermittler ist ab sofort offizieller Mobilitätspartner der Wiener Veranstaltungsarena. Ziel der Kooperation ist es, die An- und Abreise bei Konzerten, Sportveranstaltungen und Shows einfacher zu gestalten.

Dazu werden in der Wiener Stadthalle unter anderem digitale Hinweise zu unterschiedlichen Heimreiseoptionen sowie ein Bodenleitsystem eingerichtet. Eine Navigation in der Uber-App soll Fahrgäste zudem gezielt zu den Nord- und Südausgängen der Stadthalle führen.

Heimfahrt wird häufig als stressig empfunden

Hintergrund der Kooperation ist auch eine im Auftrag von Uber durchgeführte Marketagent-Studie zum Mobilitätsverhalten rund um Großveranstaltungen. Befragt wurden Ende August und Anfang September 1.110 Personen zwischen 14 und 75 Jahren.

Von jenen Befragten, die bereits Großveranstaltungen in Wien besucht haben, waren 77 Prozent zumindest einmal in der Wiener Stadthalle. 59 Prozent gaben an, die Heimreise nach einem Event häufig als stressiger zu empfinden als die Anreise.

Als wesentliche Probleme nannten die Befragten die Parkplatzsuche mit 36 Prozent, überfüllte öffentliche Verkehrsmittel mit 31 Prozent sowie hohe Parkgebühren, ebenfalls mit 31 Prozent. 73 Prozent wünschen sich laut Studie von Veranstaltern mehr Informationen über An- und Abreisemöglichkeiten.

Individuelle Mobilität vor allem am späten Abend gefragt

Für die Nutzung von Taxi- oder Ride-Hailing-Angeboten nach Veranstaltungen sprechen laut Umfrage vor allem die späte Uhrzeit, Müdigkeit sowie fehlende direkte Verbindungen nach Hause.

Mit der neuen Partnerschaft will die Wiener Stadthalle diese Angebote stärker in die Besucherinformation integrieren. Fahrten können über die Uber-App vorab reserviert oder nach Veranstaltungsende gebucht werden.

Für die Wiener Stadthalle, die nach eigenen Angaben jährlich mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher zählt, ist die Kooperation Teil eines erweiterten Mobilitäts- und Servicekonzepts rund um ihre Veranstaltungen.

Zum Start der Zusammenarbeit bietet Uber Neukundinnen und Neukunden zudem eine zeitlich begrenzte Rabattaktion an. Darüber hinaus sind Gewinnspiele mit Veranstaltungspaketen der Wiener Stadthalle geplant.

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