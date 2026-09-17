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BIOGENA zählt zu Europas besten Arbeitgebern

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Salzburger Gesundheitsunternehmen erreicht Platz 64 bei den Best Small & Medium Workplaces in Europe™ 2026

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BIOGENA gehört zu den besten Arbeitgebern Europas: Great Place To Work® reiht das Salzburger Gesundheitsunternehmen auf Platz 64 in der Kategorie Best Small & Medium Workplaces in Europe™ 2026. Damit zählt BIOGENA zu den 100 ausgezeichneten Unternehmen, die sich im europaweiten Vergleich durch eine besonders vertrauensvolle Arbeitsplatzkultur auszeichnen.

Auszeichnung basiert auf dem Urteil der Mitarbeitenden

Grundlage der Auszeichnung sind vertrauliche Befragungsdaten zur tatsächlichen Arbeitserfahrung. Bewertet werden unter anderem Vertrauen, Innovationskultur, gelebte Unternehmenswerte und Führung. Darüber hinaus berücksichtigt das Ranking, wie sich die Arbeitserfahrung über verschiedene europäische Märkte hinweg darstellt.

Eine Kultur, die von innen wächst

BIOGENA verfolgt seit Jahren das Ziel, nicht nur Gesundheitsinnovationen voranzutreiben, sondern mit seiner People-Planet-Profit-Strategie auch ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen ihr Potenzial entfalten können. Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, Work-Life-Integration, moderne Leadership-Ansätze und ein stark werteorientiertes Miteinander bilden zentrale Elemente der Unternehmenskultur. Im Mai 2026 erreichte BIOGENA bereits Platz 2 bei den Best Workplaces Austria in der Kategorie L mit 250 bis 500 Mitarbeitenden. Die Aufnahme in das europäische Ranking führt diesen Erfolg nun auf internationaler Ebene fort.

„Dass wir nun auch europaweit zu den besten Arbeitgebern zählen, erfüllt uns mit großer Freude. Diese Auszeichnung ist vor allem ein Verdienst unserer Kolleginnen und Kollegen. Sie gestalten unsere Kultur jeden Tag mit Vertrauen, Eigenverantwortung und echter Leidenschaft. Genau dieses Miteinander macht BIOGENA aus“, sagt Julia Hoffmann, COO von BIOGENA.

„Ich habe BIOGENA in den vergangenen Jahren stark wachsen sehen und konnte mich dabei auch selbst weiterentwickeln. Trotz vieler Veränderungen ist das besondere Miteinander geblieben: Wir unterstützen uns, hören einander zu und können unsere Ideen einbringen. Das macht BIOGENA für mich zu einem besonderen Arbeitsplatz“, sagt Lisa Ressi, die seit zwölf Jahren bei BIOGENA tätig ist und heute als Senior Expertin Evidence & Education und Fachreferentin arbeitet.

Starkes Signal über Österreich hinaus

Die Platzierung unter Europas Top 100 zeigt, dass die bei BIOGENA gelebte Unternehmenskultur auch im internationalen Vergleich überzeugt. Für das Unternehmen ist die Auszeichnung zugleich Bestätigung und Ansporn, die Arbeitswelt weiterhin gemeinsam mit den Mitarbeitenden zu gestalten.

Über die Best Small & Medium Workplaces in Europe

Great Place To Work® ermittelte die Best Small & Medium Workplaces in Europe™ 2026 auf Basis der Analyse der Arbeitsplatzkultur und der Befragung von mehr als 1,5 Millionen Beschäftigten, die über 2,4 Millionen Mitarbeitende in Europa repräsentieren. 260.000 Rückmeldungen stammten aus Unternehmen, die für die Liste qualifiziert waren; auf diesen Rückmeldungen basiert das Ranking. Voraussetzung waren die Great Place To Work Certified™-Zertifizierung, 50 bis 499 Mitarbeitende in Europa sowie eine Auszeichnung auf mindestens einer nationalen Best Workplaces™-Liste im maßgeblichen Zeitraum.

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