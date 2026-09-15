BMW bringt Wasserstofftechnologie zur Ars Electronica nach Linz

Von 9. bis 13. September präsentierte die BMW Group gemeinsam mit Ars Electronica die Ausstellung „Bounce into the Future“ am Linzer Hauptplatz. Besucherinnen und Besucher konnten sich dort über Wasserstoff als Energieträger und den Einsatz von Brennstoffzellen in der Mobilität informieren.

Die frei zugängliche Installation verband technische Informationen mit interaktiven Elementen. Drei Themenbereiche beschäftigten sich mit der Herstellung von Wasserstoff, der Brennstoffzelle als elektrischem Antrieb und der gesellschaftlichen Akzeptanz neuer Technologien. Gezeigt wurde unter anderem das Brennstoffzellensystem der dritten Generation der BMW Group.