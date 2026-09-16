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Fanny Holzer-Luschnig wird COO der Schani Hotels

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COO Fanny Holzer-Luschnig

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Die Wiener Hotelgruppe Schani Hotels verstärkt ihre Führungsebene: Fanny Holzer-Luschnig übernimmt als Chief Operating Officer die operative Verantwortung. Die erfahrene Hotelmanagerin soll die Gruppe in ihrer nächsten Wachstumsphase begleiten.

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Die Schani Hotels holen Fanny Holzer-Luschnig als neue Chief Operating Officer an Bord. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie künftig zentrale operative Themen der Wiener Hotelgruppe, darunter Qualitätsmanagement, Prozesse, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Standorten sowie die Umsetzung neuer Hotelkonzepte.

Die Personalentscheidung fällt in eine Phase deutlicher Expansion. Nach der Eröffnung des Hotel Schani City im Frühjahr 2026 soll Ende September mit dem Hotel Schani Naschmarkt bereits das sechste Haus der Gruppe folgen.

Langjährige Erfahrung in der Wiener Hotellerie

Holzer-Luschnig verfügt über umfassende Erfahrung in der Wiener Hotelszene. Zwölf Jahre war sie im Hotel Das Triest tätig, anschließend leitete sie das 25hours Hotel Wien als General Manager. Weitere Stationen waren das grätzlhotel sowie die Mottogroup, bei der sie sich mit Hotelentwicklung, Design und operativer Führung beschäftigte.

Von 2021 bis Ende 2023 führte Holzer-Luschnig das Hotel Motto als General Manager. Danach wechselte sie als Culture Brand Manager zu The Hoxton Vienna und arbeitete zuletzt selbstständig im Bereich Hotelentwicklung.

„Fanny kennt die Hotellerie aus wirklich allen Perspektiven und versteht gleichzeitig sehr genau, was ein Haus besonders macht“, sagt Benedikt Komarek, Eigentümer der Schani Hotels. Das Unternehmen wolle beim weiteren Wachstum insbesondere die individuelle Ausrichtung seiner Häuser bewahren.

Schani Hotels wächst auf sechs Standorte

Zum Portfolio der Schani Hotels gehören derzeit das Hotel Schani Wien am Hauptbahnhof, das Hotel Schani Salon, das Bio-Hotel Schani Wienblick, das Hotel Schani Uno City sowie das 2026 eröffnete Hotel Schani City. Mit dem Hotel Schani Naschmarkt kommt Ende September ein sechster Standort hinzu.

Die Hotelgruppe setzt auf eine Kombination aus digitalen Lösungen, automatisierten Prozessen, eigenständigem Design und Konzepten, die sich am jeweiligen Standort orientieren. Holzer-Luschnig soll diese Entwicklung künftig auf operativer Ebene begleiten und weiter strukturieren.

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