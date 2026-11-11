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Wien jagt Mister X-mas: Weihnachtliche Verfolgungsjagd im Öffi-Netz

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©Simon Wöhrer, Wiener Linien

Am 11. Dezember verwandeln die Wiener Linien ihr gesamtes Öffi-Netz in ein Spielfeld für Hobbydetektive. Bei der Weihnachtsausgabe des beliebten Detektivspiels „Mister X“ gilt es, versteckte Komplizen aufzuspüren und Hinweise auf einen geheimen Geldkoffer zu sammeln.

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Die Wiener Linien bringen ihr Detektivspiel „Mister X“ in einer weihnachtlichen Ausgabe zurück. Unter dem Titel „Wien jagt Mister X-mas“ können sich Teilnehmer am 11. Dezember 2026 auf eine Verfolgungsjagd durch das Wiener U-Bahn-, Straßenbahn- und Busnetz begeben. Gefragt sind dabei vor allem Spürsinn, Orientierung und eine gute Strategie.

Auf Spurensuche durch Wien

Die Teilnehmer treten in Zweierteams an und versuchen, Mister X-mas und seine Komplizen aufzuspüren. Über SMS erhalten sie laufend Hinweise zu deren Aufenthaltsorten. Wer die Gesuchten als Erster entdeckt, sichert sich wichtige Informationen über den Standort eines versteckten Geldkoffers.

Nach rund drei Stunden endet die Verfolgungsjagd am Adventmarkt in der Remise, wo alle Teams zu einem kostenlosen Punsch eingeladen sind. Für die drei schnellsten Teams gibt es außerdem Geschenkpakete der Wiener Linien, darunter ein Brettspiel.

Ticketverkauf startet am 11. November

Die weihnachtliche Schnitzeljagd beginnt am 11. Dezember um 16 Uhr beim Infocenter U2xU5 in der U-Bahn-Station Volkstheater. Tickets sind ab 11. November zum Preis von 20 Euro über Ö-Ticket erhältlich.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung bieten die Wiener Linien

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