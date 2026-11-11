Vom Betriebsrat in die ÖGB-Führung: Sandra Steiner wird geschäftsführende Vizepräsidentin
Sandra Steiner ist neue geschäftsführende Vizepräsidentin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Die IT-Betriebsrätin hat sich für ihre neue Rolle unter anderem Regeln für künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz vorgenommen.
Der Österreichische Gewerkschaftsbund hat eine neue geschäftsführende Vizepräsidentin. Der ÖGB-Vorstand hat Sandra Steiner in diese Funktion gewählt, wie der Gewerkschaftsbund am 9. November 2026 mitteilt. Wie schon bei der Funktion der geschäftsführenden ÖGB-Bundesfrauenvorsitzenden folgt sie damit auf Christa Hörmann.
Für ihre neue Aufgabe nennt Steiner klare Schwerpunkte. Sie will sich um die Lage von Frauen am Arbeitsmarkt kümmern und um die Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie. Dazu kommen klare Regeln und Mitbestimmung beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt sowie Weiterbildung für alle Beschäftigten.
Aus der IT-Branche an die Spitze der Gewerkschaftsfrauen
Steiner kommt aus der betrieblichen Praxis. Sie ist laut ÖGB seit vielen Jahren Betriebsrätin in der IT-Branche und führt dort als Chefverhandlerin die Kollektivvertragsverhandlungen. Diese Erfahrung aus Betriebsrat und Lohnrunden bringe sie in die neue Funktion ein, heißt es in der Mitteilung.
Im Gewerkschaftsbund ist sie keine Neue. Nach ihrem Profil auf der ÖGB-Website gehört sie seit April 2022 dem Bundesvorstand des ÖGB an und ist stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft GPA. Geschäftsführende Bundesfrauenvorsitzende ist sie seit Oktober 2026.
Was der Gewerkschaftsbund vertritt
Der ÖGB ist der Dachverband der Gewerkschaften in Österreich. Gemeinsam mit seinen sieben Gewerkschaften vertritt er nach eigenen Angaben rund 1,2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Die EU-Lohntransparenzrichtlinie, die Steiner als einen ihrer Schwerpunkte nennt, soll Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern sichtbar machen. Beim Thema künstliche Intelligenz pocht sie auf Mitbestimmung der Beschäftigten.
Quellen
ÖGB: Sandra Steiner zur geschäftsführenden ÖGB Vizepräsidentin gewählt (9.11.2026)
ÖGB: Sandra Steiner, Profil im ÖGB-Vorstand (2026)
Quelle: APA