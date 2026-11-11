Vom Betriebsrat in die ÖGB-Führung: Sandra Steiner wird geschäftsführende Vizepräsidentin

Der Österreichische Gewerkschaftsbund hat eine neue geschäftsführende Vizepräsidentin. Der ÖGB-Vorstand hat Sandra Steiner in diese Funktion gewählt, wie der Gewerkschaftsbund am 9. November 2026 mitteilt. Wie schon bei der Funktion der geschäftsführenden ÖGB-Bundesfrauenvorsitzenden folgt sie damit auf Christa Hörmann.

Für ihre neue Aufgabe nennt Steiner klare Schwerpunkte. Sie will sich um die Lage von Frauen am Arbeitsmarkt kümmern und um die Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie. Dazu kommen klare Regeln und Mitbestimmung beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt sowie Weiterbildung für alle Beschäftigten.