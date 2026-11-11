KI-Blase unter Druck: Philoro analysiert mögliche Folgen für den Goldpreis

Die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz sorgen zunehmend für Unsicherheit an den Finanzmärkten. Nach deutlichen Kursverlusten bei Alphabet und Intel sowie einer Korrektur des Nasdaq 100 stellt sich die Frage, ob die Technologiebranche vor einer größeren Marktbereinigung steht. Der Edelmetallhändler Philoro untersucht in einer aktuellen Ausgabe seines Faktenchecks, welche Auswirkungen ein möglicher Einbruch der Technologieaktien auf den Goldmarkt hätte.

Milliardeninvestitionen in KI geraten unter Druck

Besonders die hohen Ausgaben für Rechenzentren, Halbleiter und technische Infrastruktur beschäftigen Investoren. Ende Oktober verzeichneten Alphabet und Intel erhebliche Kursverluste. Der Nasdaq 100 lag Anfang November rund zehn Prozent unter seinem bisherigen Höchststand vom Oktober.

Die Entwicklung verdeutlicht die wachsenden Zweifel, ob sich die milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz wirtschaftlich ausreichend schnell auszahlen werden. Ob daraus eine längerfristige Krise entsteht, bleibt allerdings offen.

Warum Gold bei einem Börsencrash zunächst verlieren kann

Entgegen der verbreiteten Annahme steigt der Goldpreis bei einem Börseneinbruch nicht zwangsläufig. Müssen Investoren kurzfristig Kapital beschaffen, verkaufen sie häufig auch liquide Anlagen wie Gold. Dadurch können Aktien und Edelmetalle zunächst gleichzeitig an Wert verlieren.

Ein vergleichbares Muster zeigte sich während der Finanzkrise 2008. Während Gold in der ersten Phase ebenfalls unter Verkaufsdruck geriet, entwickelte sich das Edelmetall über den längeren Krisenzeitraum deutlich besser als viele andere Anlageklassen.

Zentralbanken und Investoren stützen die Goldnachfrage

Trotz der jüngsten Preisschwankungen bleibt die internationale Goldnachfrage laut den von Philoro angeführten Daten des World Gold Council hoch. In den ersten drei Quartalen 2026 erreichte sie rund 3.881 Tonnen und lag damit nahezu auf dem Rekordniveau des Vorjahres.

Eine wesentliche Rolle spielen Zentralbanken und institutionelle Investoren. Allein im dritten Quartal erwarben Notenbanken rund 321 Tonnen Gold. Zugleich verzeichneten börsengehandelte Goldfonds weitere Zuflüsse.

Die direkte Bedeutung der KI-Industrie für die Goldnachfrage ist dagegen begrenzt. Zwar wird Gold in elektronischen Komponenten verwendet, der Anteil der Elektronikindustrie an der gesamten Nachfrage bleibt jedoch vergleichsweise gering.

Langfristig könnte eine Abschwächung des KI-Booms den Goldmarkt sogar unterstützen. Eine schwächere Konjunktur und möglicherweise sinkende Zinsen würden die Rahmenbedingungen für das zinslose Edelmetall verbessern. Ob dieser Effekt eintritt, hängt allerdings von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und der Geldpolitik ab.