Reploid plant Übernahme von US-Unternehmen Chapul für zwölf Millionen Dollar

Exklusivitätsfrist für Übernahmeprüfung vereinbart

Die börsennotierte Reploid Group AG mit Sitz in Wels treibt ihre internationale Expansion voran. Am 10. November 2026 unterzeichnete das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung zum möglichen Erwerb sämtlicher Anteile an der US-amerikanischen Chapul LLC.

Chapul zählt nach Angaben von Reploid zu den beiden führenden US-Unternehmen im Bereich der industriellen Insektenzucht. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Anlagen, in denen organische Abfälle zu Tierfutter und Düngemitteln verarbeitet werden.

Für die Prüfung der geplanten Übernahme wurde eine Exklusivitätsfrist von 90 Tagen vereinbart. Der mögliche Kaufpreis liegt bei rund zwölf Millionen US-Dollar. Die Finanzierung soll voraussichtlich durch eine Kombination aus neu ausgegebenen Reploid-Aktien, Barmitteln und Optionsscheinen erfolgen.

Nordamerika als strategischer Wachstumsmarkt

Mit der geplanten Übernahme will Reploid seine internationale Marktposition ausbauen und in Nordamerika Fuß fassen. Vorstandschef und Unternehmensgründer Philip Pauer bezeichnet den US-Markt als wichtigen Bestandteil der Wachstumsstrategie.

Ob die Transaktion tatsächlich zustande kommt, ist noch offen. Voraussetzung sind eine erfolgreiche Unternehmensprüfung sowie die erforderlichen Genehmigungen.

Industrielle Insektenzucht als Geschäftsmodell

Reploid wurde 2020 gegründet und entwickelt modulare Anlagen zur Verwertung organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie. Dabei wandeln Larven der Schwarzen Soldatenfliege die Reststoffe in Rohstoffe für Tierfutter und organische Düngemittel um.

Das Unternehmen beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende und ist seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse notiert. Mit der möglichen Übernahme von Chapul könnte Reploid seine Geschäftstätigkeit erstmals auf den US-Markt ausweiten.