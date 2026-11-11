Moritz Forster übernimmt das Marketing hinter dem AMA-Gütesiegel

Bevor Forster zur AMA-Marketing kam, arbeitete er viereinhalb Jahre im Marketing von McDonald's Österreich. Seine Schwerpunkte dort waren laut Mitteilung digitales Marketing, Markenerlebnis und die Ansprache von Zielgruppen.

Im April 2023 wechselte er zur AMA-Marketing, zunächst als Marketing Manager für Getreide, Brot und Gebäck. Im Juli 2025 übernahm er die Teamleitung für pflanzliche Produkte. Der Aufstieg an die Spitze der Abteilung folgt nun gut drei Jahre nach seinem Einstieg.

Forster ist 36 Jahre alt. Er studierte Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Marketing an der Wirtschaftsuniversität Wien und absolvierte danach einen Master-Lehrgang in Marketing an der Bologna Business School.