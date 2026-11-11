Moritz Forster übernimmt das Marketing hinter dem AMA-Gütesiegel
Moritz Forster leitet seit 1. November das Marketing und Markenmanagement der AMA-Marketing. Seine Erfahrung im Markengeschäft sammelte er zuvor bei einem großen Fast-Food-Konzern.
Moritz Forster, AMA Marketingleitung©Martin Lusser
Die AMA-Marketing hat einen neuen Marketingchef. Moritz Forster leitet seit 1. November 2026 die Abteilung Marketing und Markenmanagement und ist damit für das gesamte Marketing des Unternehmens verantwortlich, wie die AMA-Marketing mitteilt. Er folgt auf Michael Scheuch-Schmid.
In Forsters Verantwortung fallen das Marketing für tierische und pflanzliche Lebensmittel, die Qualitätsprogramme AMA-Gütesiegel und AMA-Biosiegel sowie die AMA Genuss Region. Diese Siegel finden Konsumentinnen und Konsumenten auf vielen heimischen Lebensmitteln im Handel.
Von McDonald's zur AMA
Bevor Forster zur AMA-Marketing kam, arbeitete er viereinhalb Jahre im Marketing von McDonald's Österreich. Seine Schwerpunkte dort waren laut Mitteilung digitales Marketing, Markenerlebnis und die Ansprache von Zielgruppen.
Im April 2023 wechselte er zur AMA-Marketing, zunächst als Marketing Manager für Getreide, Brot und Gebäck. Im Juli 2025 übernahm er die Teamleitung für pflanzliche Produkte. Der Aufstieg an die Spitze der Abteilung folgt nun gut drei Jahre nach seinem Einstieg.
Forster ist 36 Jahre alt. Er studierte Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Marketing an der Wirtschaftsuniversität Wien und absolvierte danach einen Master-Lehrgang in Marketing an der Bologna Business School.
Wer hinter den AMA-Siegeln steht
Die Agrarmarkt Austria Marketing GmbH ist die Marketinggesellschaft der Agrarmarkt Austria. Sie betreut die Gütesiegel und bewirbt heimische Lebensmittel. Geschäftsführerin ist Christina Mutenthaler-Sipek.