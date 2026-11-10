Nikolaus Köchelhuber soll bei EY Österreich die Handelsberatung ausbauen
EY-Partner Nikolaus Köchelhuber übernimmt bei EY Österreich die Leitung des Sektors Retail & Consumer Products. Welche Themen der Branche er dabei im Blick haben soll und welchen Weg er bisher gegangen ist.
Nikolaus Köchelhuber übernimmt bei EY Österreich die Leitung des Sektors Retail & Consumer Products, wie das Prüfungs- und Beratungsunternehmen am 9. November 2026 mitteilt. Der 52-Jährige ist Partner bei EY Österreich und verantwortet künftig die strategische Weiterentwicklung des Sektors sowie den Ausbau der Beratungsleistungen für Handels- und Konsumgüterunternehmen. Einen Vorgänger oder einen genauen Stichtag nennt die Mitteilung nicht.
Die Aufgabe ist klar umrissen: Köchelhuber soll Unternehmen der Branche dabei unterstützen, mit verändertem Konsumverhalten, der Digitalisierung, neuen Wachstumsmärkten und steigendem Wettbewerbsdruck umzugehen. Seine Zielgruppe sind damit sowohl Händler als auch Hersteller von Konsumgütern.
Vom Controlling in die Strategieberatung
Köchelhuber bringt laut Unternehmen rund 25 Jahre Erfahrung in der Strategie- und Transformationsberatung mit. Er studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und sammelte erste berufliche Erfahrungen im Controlling, bevor er in die Strategieberatung wechselte.
Bei EY Österreich ist er seit zehn Jahren tätig. In dieser Zeit begleitete er Familien- und Großunternehmen bei der digitalen Transformation, bei strategischen Fragen und in der Organisationsentwicklung. Einen Schwerpunkt legte er dabei bereits auf den Sektor Retail & Consumer Products, den er nun leitet.
EY Österreich in Zahlen
EY Österreich beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2025/2026 einen Umsatz von 262 Millionen Euro. Das Unternehmen bietet Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung sowie Strategie- und Transaktionsberatung an.
Die österreichische Gesellschaft ist Teil der weltweiten EY-Organisation, die laut Unternehmen mehr als 400.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt.
Quellen
EY Österreich: Nikolaus Köchelhuber übernimmt Leitung des Handelssektors bei EY Österreich (9.11.2026)