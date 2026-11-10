Nikolaus Köchelhuber soll bei EY Österreich die Handelsberatung ausbauen

Nikolaus Köchelhuber übernimmt bei EY Österreich die Leitung des Sektors Retail & Consumer Products, wie das Prüfungs- und Beratungsunternehmen am 9. November 2026 mitteilt. Der 52-Jährige ist Partner bei EY Österreich und verantwortet künftig die strategische Weiterentwicklung des Sektors sowie den Ausbau der Beratungsleistungen für Handels- und Konsumgüterunternehmen. Einen Vorgänger oder einen genauen Stichtag nennt die Mitteilung nicht.

Die Aufgabe ist klar umrissen: Köchelhuber soll Unternehmen der Branche dabei unterstützen, mit verändertem Konsumverhalten, der Digitalisierung, neuen Wachstumsmärkten und steigendem Wettbewerbsdruck umzugehen. Seine Zielgruppe sind damit sowohl Händler als auch Hersteller von Konsumgütern.