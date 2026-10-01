Valuita eröffnet neuen Standort am Rudolfsplatz in Wien

Die Valuita GmbH hat am Mittwochabend ihren neuen Unternehmensstandort am Rudolfsplatz 6 in der Wiener Innenstadt eröffnet. Das Unternehmen ist auf Veranlagungslösungen mit Schwerpunkt Immobilien und Sachwerte spezialisiert.

Mit den neuen Büroräumlichkeiten baut Valuita seine Präsenz in Wien aus. Neben Kundenterminen und Beratungsgesprächen soll der Standort auch Raum für den Austausch mit Geschäftspartnern sowie die Entwicklung neuer Kooperationen und Investmentideen bieten.

Fokus auf Immobilien und Sachwerte

„Die neue Adresse ist für uns mehr als ein Standortwechsel. Wir schaffen damit einen zentralen Ort für persönliche Gespräche und wollen gleichzeitig Raum für neue Kooperationen und Investmentideen schaffen“, sagt Geschäftsführer Walter Neumann.

Neumann ist seit mehr als 20 Jahren in der Branche tätig und auf Vermögensmanagement für Privat- und Firmenkunden spezialisiert. Bei Valuita liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung und Vermittlung von Veranlagungslösungen im Immobilienbereich. Zum Angebot zählen unter anderem Bauherrenmodelle und Ertragswohnungen.

Branchentreff zur Eröffnung

Zur Eröffnung kamen Vertreter aus Banken, Wirtschaft und Anwaltskanzleien sowie langjährige Geschäfts- und Kooperationspartner. Im Mittelpunkt des Abends standen persönliche Gespräche und der fachliche Austausch rund um Immobilien, Investments und Finanzierung.

„Gerade bei komplexeren Veranlagungslösungen braucht es unterschiedliche Kompetenzen. Unser Anspruch ist es, diese Perspektiven zusammenzubringen und daraus für unsere Kunden passende Konzepte zu entwickeln“, so Neumann.

Für einen künstlerischen Akzent sorgte Katharina Huemer, deren Arbeiten im Rahmen der Eröffnung präsentiert wurden.

Mit dem neuen Standort am Rudolfsplatz setzt Valuita nach eigenen Angaben den nächsten Schritt in der Unternehmensentwicklung. Das österreichische Veranlagungsunternehmen arbeitet dabei mit einem Netzwerk aus den Bereichen Finanzierung, Immobilien und Recht zusammen.