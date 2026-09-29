Tourismusempfang der Wiener Alpen: Zukunft zwischen Kultur, Natur und Nachhaltigkeit

v.l: Feri Schwarz/Bürgermeister Bad Schönau, Maria Großbauer/GF Stadttheater Wiener Neustadt, Michael Duscher/GF Niederösterreich Werbung, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Mariella Klement-Kapeller/GF Wiener Alpen in Niederösterreich, Astrid Steharnig-Staudinger/GF Österreich Werbung, Stefan Görg/Restaurant-GÖRG, Christian Blazek/Obmann Tourismusverband Semmering-Rax-Schneeberg©Wiener Alpen in Niederösterreich / Christian Kremsl
Mehr als 220 Touristikerinnen und Touristiker kamen am 28. September 2026 im Theater Reichenau an der Rax zum Tourismusempfang der Wiener Alpen zusammen. Im Mittelpunkt standen die Zukunft der Destination und fünf strategische Themenfelder. Gleichzeitig feierte die Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH ihr 20-jähriges Bestehen.
Welche Chancen ergeben sich aus dem veränderten Reiseverhalten für die Wiener Alpen? Darüber diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Tourismus, Politik, Kultur und Gastronomie beim Tourismusempfang im Theater Reichenau, das 2026 sein 100-jähriges Bestehen feiert.
Zu den Gästen zählten Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, sowie Mariella Klement-Kapeller, Geschäftsführerin der Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH.
Fünf Themen für die Zukunft
Im Zentrum standen die fünf strategischen Themenfelder Gesundheit, Kultur, Kulinarik, Nachhaltigkeit sowie Natur und Bewegung. Expertinnen und Experten zeigten auf der Bühne, welche touristischen Potenziale sich daraus für die Region ergeben.
Bad Schönaus Bürgermeister Feri Schwarz sprach über die Entwicklung des Gesundheitstourismus. Maria Großbauer vom Stadttheater Wiener Neustadt erläuterte die Bedeutung von Kultur als Reiseanlass. Haubenkoch Stefan Görg widmete sich der Verbindung von Kulinarik und regionalem Tourismus.
Christian Blazek, Obmann des Tourismusverbands Semmering Rax Schneeberg, stellte Nachhaltigkeit als Qualitätsfaktor in den Mittelpunkt. Die Region arbeitet derzeit gemeinsam mit der Destination an der Zertifizierung mit dem Österreichischen Umweltzeichen.
Astrid Steharnig-Staudinger wiederum thematisierte die internationale Positionierung der Wiener Alpen als Natur- und Bewegungsdestination. Ein aktuelles Beispiel dafür ist das Bikepark Dreieck Wiener Alpen mit Bikepark Semmering, Wexl Trails und dem neuen Alpen Bikepark Schneeberg.
20 Jahre Wiener Alpen
Der Tourismusempfang stand zugleich im Zeichen eines Jubiläums. Seit 20 Jahren bündelt die Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH die touristischen Angebote der Region.
Geschäftsführerin Mariella Klement-Kapeller sieht die stärkere Vernetzung der touristischen Akteure und die Anpassung an veränderte Gästebedürfnisse als zentrale Aufgaben der kommenden Jahre. Michael Duscher betonte insbesondere die Bedeutung eines klaren Markenprofils und regionaler Reiseanlässe.
Imagefilm feiert Premiere
Das Rahmenprogramm spiegelte die Vielfalt der Destination wider. Beiträge aus den einzelnen Regionen reichten von regionaler Kulinarik und Kaffee bis zu Musik und touristischen Präsentationen. Durch den Abend führte Moderatorin Iris Pfeifhofer.