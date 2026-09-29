Tourismusempfang der Wiener Alpen: Zukunft zwischen Kultur, Natur und Nachhaltigkeit

Welche Chancen ergeben sich aus dem veränderten Reiseverhalten für die Wiener Alpen? Darüber diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Tourismus, Politik, Kultur und Gastronomie beim Tourismusempfang im Theater Reichenau, das 2026 sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Zu den Gästen zählten Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, sowie Mariella Klement-Kapeller, Geschäftsführerin der Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH.

Fünf Themen für die Zukunft

Im Zentrum standen die fünf strategischen Themenfelder Gesundheit, Kultur, Kulinarik, Nachhaltigkeit sowie Natur und Bewegung. Expertinnen und Experten zeigten auf der Bühne, welche touristischen Potenziale sich daraus für die Region ergeben.

Bad Schönaus Bürgermeister Feri Schwarz sprach über die Entwicklung des Gesundheitstourismus. Maria Großbauer vom Stadttheater Wiener Neustadt erläuterte die Bedeutung von Kultur als Reiseanlass. Haubenkoch Stefan Görg widmete sich der Verbindung von Kulinarik und regionalem Tourismus.

Christian Blazek, Obmann des Tourismusverbands Semmering Rax Schneeberg, stellte Nachhaltigkeit als Qualitätsfaktor in den Mittelpunkt. Die Region arbeitet derzeit gemeinsam mit der Destination an der Zertifizierung mit dem Österreichischen Umweltzeichen.

Astrid Steharnig-Staudinger wiederum thematisierte die internationale Positionierung der Wiener Alpen als Natur- und Bewegungsdestination. Ein aktuelles Beispiel dafür ist das Bikepark Dreieck Wiener Alpen mit Bikepark Semmering, Wexl Trails und dem neuen Alpen Bikepark Schneeberg.

20 Jahre Wiener Alpen

Der Tourismusempfang stand zugleich im Zeichen eines Jubiläums. Seit 20 Jahren bündelt die Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH die touristischen Angebote der Region.

Geschäftsführerin Mariella Klement-Kapeller sieht die stärkere Vernetzung der touristischen Akteure und die Anpassung an veränderte Gästebedürfnisse als zentrale Aufgaben der kommenden Jahre. Michael Duscher betonte insbesondere die Bedeutung eines klaren Markenprofils und regionaler Reiseanlässe.

Imagefilm feiert Premiere

Das Rahmenprogramm spiegelte die Vielfalt der Destination wider. Beiträge aus den einzelnen Regionen reichten von regionaler Kulinarik und Kaffee bis zu Musik und touristischen Präsentationen. Durch den Abend führte Moderatorin Iris Pfeifhofer.