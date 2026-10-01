„Unser Einsatz für Österreich“: Das Engagement von Casinos Austria, das Wirkung zeigt.

Gesellschaftliche Verantwortung ist bei Casinos Austria seit fast 60 Jahren gelebte Praxis. Mit der im Herbst 2023 gestarteten Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ wurde dieses Engagement weiter verstärkt.

Alle zwölf österreichischen Casinos zwischen Baden und Bregenz übernehmen dabei die Rolle lokaler Partner für soziale Einrichtungen in ihrem jeweiligen Umfeld. Im Mittelpunkt stehen Organisationen, die einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag für die Menschen in ihrer Region leisten.