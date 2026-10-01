„Unser Einsatz für Österreich“: Das Engagement von Casinos Austria, das Wirkung zeigt.

Mit „Unser Einsatz für Österreich“ verstärkt Casinos Austria sein gesellschaftliches Engagement in den Regionen. Die Initiative verbindet finanzielle Unterstützung, Spendenaktionen und den persönlichen Einsatz der Mitarbeiter:innen an allen zwölf Casino Standorten.
Gesellschaftliche Verantwortung ist bei Casinos Austria seit fast 60 Jahren gelebte Praxis. Mit der im Herbst 2023 gestarteten Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ wurde dieses Engagement weiter verstärkt.
Alle zwölf österreichischen Casinos zwischen Baden und Bregenz übernehmen dabei die Rolle lokaler Partner für soziale Einrichtungen in ihrem jeweiligen Umfeld. Im Mittelpunkt stehen Organisationen, die einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag für die Menschen in ihrer Region leisten.
Drei Säulen für soziale Unterstützung
Die Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ basiert auf drei Säulen. Zum einen unterstützt Casinos Austria konkrete Projekte finanziell. Zum anderen sorgen „Casino on Tour“ Spendenaktionen für zusätzliche Spendengelder und neue Zielgruppen für die jeweiligen Partner.
Die dritte Säule bildet das Corporate Volunteering. Mitarbeiter:innen der Casinos bringen ihre Arbeitskraft ein und unterstützen soziale Einrichtungen direkt vor Ort. Damit wird das gesellschaftliche Engagement nicht nur auf Unternehmensebene getragen, sondern auch von den Mitarbeiter:innen aktiv gelebt.
Hilfe direkt in den Regionen
Unterstützt werden unter anderem Krebshilfe und Krankenpflegevereine, integrative Projekte, Wärmestuben und Frauenhäuser. Viele dieser Organisationen müssen mit geringen finanziellen Mitteln und einem kleinen Bestand an oftmals ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen auskommen.
Bis Ende 2026 werden nach einer Gesamtlaufzeit von 38 Monaten 320 Aktivitäten für 53 verschiedene soziale Einrichtungen geleistet worden sein. Dazu zählen rund 2.000 Stunden Corporate Volunteering der Casino Mitarbeiter:innen.
International ausgezeichnetes Engagement
Die Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ wurde auch international gewürdigt. Casinos Austria erhielt dafür den European Casino Award in der Kategorie „Corporate Community Engagement“.
Die einzelnen Partnerschaften zeigen, wie unterschiedlich das Engagement an den zwölf Casino Standorten umgesetzt wird. Sie reichen von der Unterstützung sozialer Einrichtungen bis zum persönlichen Einsatz der Mitarbeiter:innen vor Ort.
Mehr über „Unser Einsatz für Österreich“
Weitere Informationen zur Initiative „Unser Einsatz für Österreich“, den drei Säulen der Unterstützung und den sozialen Partnerschaften von Casinos Austria finden Sie auf der Website von Casinos Austria.