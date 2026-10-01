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50 Jahre Dorda: Wiener Wirtschaftskanzlei feiert Jubiläum

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Die Wirtschaftskanzlei Dorda blickt auf fünf Jahrzehnte Unternehmensgeschichte zurück. 1976 von Christian Dorda als Einzelkanzlei gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist neben Wien auch in Graz und Klagenfurt vertreten.

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Am 24. September 1976 legte Christian Dorda den Grundstein für die heutige Wirtschaftskanzlei. Mit dem späteren Eintritt von Walter Brugger und Theresa Jordis firmierte die Kanzlei über viele Jahre als Dorda Brugger Jordis. Seit 2017 tritt sie wieder unter dem Namen Dorda auf.

Vom Einzelanwalt zur Wirtschaftskanzlei

In den vergangenen 50 Jahren begleiteten zahlreiche wirtschaftliche und gesellschaftliche Umbrüche die Entwicklung der Kanzlei. Dazu zählen der EU Beitritt Österreichs, die Öffnung der Märkte in Mittel und Osteuropa, die zunehmende Internationalisierung sowie die Digitalisierung. Heute prägen zusätzlich Themen wie künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und geopolitische Veränderungen die Rechtsberatung.

„Dorda ist mit diesen Entwicklungen gewachsen, und zwar nicht, indem wir Trends gefolgt sind, sondern indem wir unsere Mandant bei Veränderung begleitet und ihnen Orientierung gegeben haben“, sagt Gründer Christian Dorda.

Klarheit als Leitmotiv

Zum 50. Jubiläum stellt die Kanzlei ihren Anspruch auf Klarheit und strategische Beratung in den Mittelpunkt. „Digitalisierung, Nachhaltigkeit, neue Technologien und geopolitische Unsicherheiten verändern Geschäftsmodelle und Märkte. Gerade in solchen Zeiten braucht es Klarheit, strategische Weitsicht und verlässliche Beratung“, erklärt Managing Partner Andreas Zahradnik.

Auch Diversität sei seit vielen Jahren Teil der Kanzleigeschichte. Managing Partnerin Francine Brogyányi verweist dabei unter anderem auf die prägende Rolle von Theresa Jordis und die heutige Führungsverantwortung von Frauen innerhalb der Kanzlei.

Jubiläum mit Mandanten und Wegbegleitern

Den 50. Geburtstag begeht Dorda gemeinsam mit zahlreichen Mandantinnen und Mandanten sowie Freunden und Wegbegleitern der Kanzlei. Managing Partner Christian Ritschka hebt insbesondere die langfristigen Beziehungen hervor, die sich aus vielen Mandaten entwickelt hätten.

Mit dem Jubiläum richtet Dorda zugleich den Blick nach vorne. Unter dem Leitmotiv „Clarity“ will die Kanzlei auch künftig Unternehmen bei Transformation, Wachstum und komplexen rechtlichen Fragestellungen begleiten.

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