Falkensteiner eröffnet 150-Millionen-Euro-Resort am Gardasee

Seit Juli empfängt das Falkensteiner Resort Lake Garda Gäste, am 25. September wurde das Haus offiziell eröffnet. Entstanden ist das Resort auf dem ehemaligen Areal des Mineralwasserunternehmens Tavina in Salò. Für die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) zählt das Projekt zu den größten bisherigen Investitionen in Italien.

85 Zimmer und 174 Apartments

Das Mixed-Use-Projekt verbindet klassische Hotellerie mit Branded Residences. Nach Abschluss aller Bauphasen soll die Anlage 85 Zimmer und Suiten sowie 174 Apartments umfassen. Die erste Bauphase mit dem Hotel und den ersten Apartments ist abgeschlossen, die zweite befindet sich bereits in Umsetzung. Zusätzlich sind vier Villen auf dem Areal vorgesehen.

Neben der FMTG sind Robert König und Albert Kerbl als Miteigentümer beteiligt. „Wir haben hier nicht einfach ein Hotel gebaut. Wir haben einen Standort neu entwickelt und dabei Hotellerie, Immobilienentwicklung, Architektur, Landschaft und Gastronomie zusammengebracht“, sagt FMTG-CEO Otmar Michaeler.

Architektur von Matteo Thun

Für Architektur und Interior Design zeichnet Matteo Thun & Partners verantwortlich. Natürliche Materialien, offene Blickachsen und Übergänge zwischen Innen- und Außenbereichen sollen das Resort mit der Landschaft des Gardasees verbinden. Die Gestaltung des Parks stammt von Landschaftsarchitekt João Nunes und PROAP.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem 5.500 Quadratmeter großen Acquapura SPA mit sieben Pools, Family SPA und einem Adults-only Rooftop SPA. Für Familien steht zudem ein 1.500 Quadratmeter großes Falkyland mit Spiel-, Kletter-, Koch- und Multimediaangeboten zur Verfügung.

House of Negroni auf dem Rooftop

Zum gastronomischen Angebot zählen das Artigiani Restaurant mit norditalienischer und mediterraner Küche sowie das HOKU Restaurant & Lounge mit italienischen, internationalen und japanischen Einflüssen.

Auf dem Rooftop befindet sich zudem das nach Angaben der Betreiber weltweit erste House of Negroni. Das von Vudafieri Saverino Partners gestaltete Konzept verbindet Bar, Aperitivo-Kultur, Musik und Veranstaltungen mit Blick über den Gardasee.

Falkensteiner baut Präsenz in Italien aus

Mit dem Resort in Salò setzt die FMTG ihre Expansion in Italien fort. Das Unternehmen will dabei verstärkt auf Projekte setzen, die Hotels und Branded Residences kombinieren. Die vollständige Fertigstellung des Falkensteiner Resort Lake Garda ist für Sommer 2027 vorgesehen.