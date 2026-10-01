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3SI Immogroup startet Wohnungsverkauf in Graz und Salzburg

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Michael Schmidt, Geschäftsführer 3SI Immogroup und Gerhard Klein, Geschäftsführer 3SI Makler

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Die Wiener 3SI Immogroup weitet ihr Geschäftsmodell auf Graz und Salzburg aus. Nach dem Ankauf und der Entwicklung von Immobilien startet das Familienunternehmen dort nun auch mit dem Verkauf sanierter Eigentumswohnungen. Gleichzeitig sollen weitere Liegenschaften angekauft und neue Projekte entwickelt werden.

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Die 3SI Immogroup baut ihre Aktivitäten außerhalb Wiens aus. In Graz und Salzburg hatte das Unternehmen in den vergangenen Jahren bereits Immobilien erworben, entwickelt und im eigenen Bestand gehalten. Künftig sollen ausgewählte Wohnungen nach der Sanierung einzeln als Eigentum verkauft werden.

Damit überträgt 3SI ein Modell auf die beiden Landeshauptstädte, das das Unternehmen bereits seit Jahren in Wien verfolgt. Dort deckt die Immobiliengruppe die Wertschöpfungskette vom Ankauf über Entwicklung und Sanierung bis zur Vermarktung ab.

„Graz und Salzburg sind für uns keine neuen Märkte. Neu ist, dass wir nun auch unser Wiener Abverkaufsmodell in diese Städte bringen“, sagt Geschäftsführer Michael Schmidt. Das Unternehmen sehe insbesondere bei Eigentumswohnungen in urbanen Lagen Nachfrage.

Fokus auf Bestandsimmobilien

Im Mittelpunkt stehen Bestandsgebäude mit Entwicklungspotenzial. Historische Elemente sollen nach Angaben des Unternehmens erhalten, Wohnungen und Allgemeinflächen zugleich technisch und gestalterisch modernisiert werden. Anschließend kommen ausgewählte Einheiten als Eigentumswohnungen auf den Markt.

3SI will dabei die in Wien etablierten Standards bei Planung, Sanierung, Ausstattung und Vermarktung auch in Graz und Salzburg anwenden.

Weitere Ankäufe und Neubauprojekte geplant

Parallel zum Wohnungsverkauf plant die 3SI Immogroup, ihr Immobilienportfolio in beiden Städten weiter auszubauen. Gesucht werden Zinshäuser und Bestandsobjekte mit Entwicklungspotenzial sowie Grundstücke für mögliche Neubauprojekte.

Die Ausweitung des Verkaufs markiert damit eine weitere Phase der Expansion des Wiener Familienunternehmens in Graz und Salzburg.

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