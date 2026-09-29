Herosan sammelt knapp 800.000 Euro über Crowdfunding ein

Die Herosan Petcare GmbH hat über die Crowdfunding Plattform Invesdor insgesamt 791.750 Euro von 404 Investorinnen und Investoren eingesammelt. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich damit um die bislang erfolgreichste Crowdfunding Kampagne einer Tochtergesellschaft der Reploid Gruppe.

Umsatz steigt im ersten Halbjahr um 64 Prozent

Herosan entwickelt Heimtiernahrung auf Basis von Insektenprotein sowie Produkte mit Pilzen und CBD. Ein Schwerpunkt liegt auf Tiernahrung für Heimtiere mit Allergien und Unverträglichkeiten. Die Rezepturen wurden nach Unternehmensangaben gemeinsam mit Tierärztinnen und Tierärzten entwickelt.

Seit dem Einstieg von Reploid im Herbst 2025 verzeichnet das Unternehmen deutliches Wachstum. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz laut Herosan um 64 Prozent auf 2,3 Millionen Euro. Mit dem Kapital aus der Crowdfunding Kampagne sollen nun insbesondere Marketing und Vertrieb personell und technisch ausgebaut werden.

„Der Zuspruch bestätigt, dass hypoallergene Tierernährung kein Nischenthema mehr ist, sondern ein wachsender Markt“, erklären die Herosan Geschäftsführer Cornelia Pint und Daniel Taurer.

Herosan als Teil der Reploid Wertschöpfungskette

Für Reploid ist Herosan Teil der Strategie, die eigene Wertschöpfungskette stärker vertikal zu integrieren. Die Gruppe entwickelt und betreibt Systeme zur Verwertung regionaler organischer Reststoffe. In sogenannten ReFarmUnits werden Larven der Schwarzen Soldatenfliege eingesetzt, um Reststoffe aus der Lebensmittelwirtschaft durch Biokonversion zu verwerten.

Die dabei gewonnenen Insekten können unter anderem zu Bestandteilen für Tierfutter weiterverarbeitet werden. Nebenprodukte des Prozesses nutzt Reploid zudem zur Herstellung von organischem Dünger. Mit Beteiligungen wie Herosan will die Gruppe einen größeren Teil dieser Wertschöpfung bis zum fertigen Produkt abdecken.