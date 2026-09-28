BIOGENA als „Unternehmen der Zukunft“ ausgezeichnet

Ausgehend von der Entwicklung und Herstellung wissenschaftlich fundierter Premium-Mikronährstoffe hat BIOGENA sein Angebot zu einem umfassenden Gesundheitskonzept weiterentwickelt. Heute verbindet das Salzburger Unternehmen Premium-Mikronährstoffe mit Diagnostik, individueller Beratung und Gesundheitsbildung. Angebote in den Bereichen Longevity und Sport ergänzen diesen ganzheitlichen Zugang. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, Menschen zu unterstützen, ihre Gesundheit aktiv und selbstbestimmt zu gestalten.

„Wir möchten wissenschaftliche Erkenntnisse so in konkrete Angebote übersetzen, dass sie Menschen im Alltag zugutekommen. Dazu verbinden wir Mikronährstoffe, Diagnostik und persönliche Beratung und entwickeln unsere Gesundheitslösungen laufend weiter. So machen wir Prävention einfacher zugänglich“, sagt Martin Gratzer, Geschäftsführer der Biogena GmbH & Co KG.