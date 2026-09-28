BIOGENA als „Unternehmen der Zukunft“ ausgezeichnet

Deutsches Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung würdigt die Biogena GmbH & Co KG für ihre zukunftsorientierte Ausrichtung
Salzburg, am 23. September 2026. Gesundheit ganzheitlich denken und wissenschaftliche Erkenntnisse für Menschen im Alltag nutzbar machen: Diesen Anspruch verfolgt BIOGENA mit der laufenden Weiterentwicklung seiner Gesundheitsangebote. Dafür wurde die Biogena GmbH & Co KG nun vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (diind) als „Unternehmen der Zukunft“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die Wandel aktiv gestalten und mit Innovationskraft, klaren Werten sowie einer modernen Ausrichtung überzeugen.
Dr. Albert Schmidbauer, Gründer und CEO von BIOGENA
Ganzheitliche Gesundheit im Fokus
Ausgehend von der Entwicklung und Herstellung wissenschaftlich fundierter Premium-Mikronährstoffe hat BIOGENA sein Angebot zu einem umfassenden Gesundheitskonzept weiterentwickelt. Heute verbindet das Salzburger Unternehmen Premium-Mikronährstoffe mit Diagnostik, individueller Beratung und Gesundheitsbildung. Angebote in den Bereichen Longevity und Sport ergänzen diesen ganzheitlichen Zugang. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, Menschen zu unterstützen, ihre Gesundheit aktiv und selbstbestimmt zu gestalten.
„Wir möchten wissenschaftliche Erkenntnisse so in konkrete Angebote übersetzen, dass sie Menschen im Alltag zugutekommen. Dazu verbinden wir Mikronährstoffe, Diagnostik und persönliche Beratung und entwickeln unsere Gesundheitslösungen laufend weiter. So machen wir Prävention einfacher zugänglich“, sagt Martin Gratzer, Geschäftsführer der Biogena GmbH & Co KG.
Innovation mit Verantwortung
Grundlage für die Weiterentwicklung von BIOGENA sind neue wissenschaftliche Erkenntnisse, hohe Qualitätsansprüche und die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig prägen klare Werte und die Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt die Ausrichtung des Unternehmens.
„Wir sind überzeugt, dass die Zukunft der Gesundheit in der Prävention liegt. Mit BIOGENA schaffen wir Angebote, die Menschen dabei begleiten, möglichst lange gesund und aktiv zu bleiben. Die Auszeichnung bestärkt uns darin, diesen Weg mit wissenschaftlichem Anspruch, unternehmerischem Mut und einem klaren Blick auf die Bedürfnisse der Menschen weiterzugehen“, erklärt Dr. Albert Schmidbauer, Gründer und CEO von BIOGENA.
Auszeichnung für zukunftsorientiertes Handeln
Das Siegel „Unternehmen der Zukunft“ wird vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung vergeben. Im Rahmen eines mehrstufigen Prüfverfahrens werden unter anderem der digitale Außenauftritt, die Innovationskraft, das gesellschaftliche Engagement und die öffentliche Wahrnehmung bewertet. Die Biogena GmbH & Co KG konnte die Prüfung erfolgreich abschließen.
Über die Auszeichnung „Unternehmen der Zukunft“:
Die Auszeichnung „Unternehmen der Zukunft“ wird vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (diind) vergeben. Sie würdigt Unternehmen und Organisationen, die sich durch zukunftsorientiertes Handeln, Innovationskraft, transparente Kommunikation, gesellschaftliches Engagement und eine moderne Ausrichtung auszeichnen.
ÜBER BIOGENA:
Die BIOGENA GROUP ist ein österreichisches Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Salzburg, Österreich. Seit mehr als 20 Jahren entwickelt und produziert BIOGENA wissenschaftlich fundierte Premium-Mikronährstoffe und ganzheitliche Gesundheitslösungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeitende und verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt.
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