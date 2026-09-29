Casinos Austria macht die 13. Reihe zur Glücksreihe

Für manche ist sie eine Unglückszahl, für Kulturbegeisterte kann sich die 13 dagegen auszahlen. Casinos Austria setzt seine langjährige Kulturaktion „Der 13. zahlt sich aus!“ in fünf Wiener Häusern fort. Mit dabei sind das Burgtheater und Akademietheater, die Volksoper sowie das Raimund Theater und das Ronacher.

Wer an einem 13. des Monats bei einer ausgewählten Vorstellung in der 13. Reihe sitzt, erhält ein kostenloses Programmheft und einen Gutschein für einen Softdrink am Pausenbuffet. Zusätzlich gibt es eine Einladung zu einem ermäßigten Casino Besuch.