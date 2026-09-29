Casinos Austria macht die 13. Reihe zur Glücksreihe

Die 13 gilt gemeinhin nicht unbedingt als Glückszahl. In fünf Wiener Kulturhäusern sieht das anders aus: Mit der Aktion „Der 13. zahlt sich aus!“ macht Casinos Austria die 13. Reihe an ausgewählten Vorstellungstagen zur besonderen Reihe für Theatergäste.
Für manche ist sie eine Unglückszahl, für Kulturbegeisterte kann sich die 13 dagegen auszahlen. Casinos Austria setzt seine langjährige Kulturaktion „Der 13. zahlt sich aus!“ in fünf Wiener Häusern fort. Mit dabei sind das Burgtheater und Akademietheater, die Volksoper sowie das Raimund Theater und das Ronacher.
Wer an einem 13. des Monats bei einer ausgewählten Vorstellung in der 13. Reihe sitzt, erhält ein kostenloses Programmheft und einen Gutschein für einen Softdrink am Pausenbuffet. Zusätzlich gibt es eine Einladung zu einem ermäßigten Casino Besuch.
Wenn die 13 zum Glücksfall wird
Die Idee hinter der Aktion ist bewusst einfach: Eine Zahl, die häufig mit Pech verbunden wird, bekommt für einen Abend eine andere Bedeutung. An den jeweiligen Vorstellungstagen ist die 13. Reihe durch markante Stuhlhussen gekennzeichnet.
Die Aktion gibt es bereits seit vielen Jahren und sie ist Teil der Partnerschaften von Casinos Austria mit den beteiligten Wiener Kulturinstitutionen.
Langjährige Partnerschaften mit Wiener Kulturhäusern
Die Zusammenarbeit mit Kulturinstitutionen ist Teil des gesellschaftlichen Engagements von Casinos Austria. Im Mittelpunkt stehen dabei langfristige Partnerschaften und gemeinsame Initiativen mit den jeweiligen Häusern.
„Der 13. zahlt sich aus!“ verbindet diese Zusammenarbeit mit dem unmittelbaren Theaterbesuch. Die Aktion umfasst sowohl Vorstellungen moderner Inszenierungen als auch klassischer Werke und wird gemeinsam mit den fünf teilnehmenden Kulturhäusern umgesetzt.
Mit der Fortsetzung der 13. Reihe führt Casinos Austria seine bestehenden Kulturpartnerschaften in Wien weiter. Das Unternehmen unterstützt darüber hinaus Institutionen, Initiativen und Projekte, die den Menschen in Österreich zugutekommen.