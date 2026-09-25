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Hotel Imperial eröffnet Charles Heidsieck Champagner-Schanigarten in Wien

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Champagner, Imperial Torte und Herbststimmung an der Ringstraße: Das Hotel Imperial Wien lädt in einen temporären Schanigarten mit ausgewählten Charles-Heidsieck-Champagnern.

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Mit einem neuen Pop-up-Angebot startet das Hotel Imperial Wien in den Herbst. Im Charles Heidsieck Champagner-Schanigarten nahe der Wiener Ringstraße stehen Champagner, Wein und die traditionsreiche Imperial Torte im Mittelpunkt.

Champagner und Imperial Torte

Ausgeschenkt werden unter anderem Brut Réserve, Rosé Réserve und Blanc de Blancs der französischen Maison Charles Heidsieck. Ergänzt wird das Angebot durch österreichische und internationale Weiß-, Rosé- und Rotweine.

Kulinarisch setzt das Hotel auf drei Variationen der Imperial Torte, die seit Generationen im Haus von Hand gefertigt wird.

„Der Herbst verleiht Wien eine ganz besondere Atmosphäre. Mit unserem Charles Heidsieck Pop-up-Schanigarten schaffen wir einen Ort, an dem Gäste die Schönheit dieser Jahreszeit in entspannter Eleganz genießen können“, sagt Generaldirektor Thomas van Opstal.

Täglich bei Schönwetter geöffnet

Der Charles Heidsieck Pop-up-Champagner-Schanigarten des Hotel Imperial Wien ist bei Schönwetter täglich von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Eine Auswahl der angebotenen Champagner ist zudem für den Genuss zu Hause erhältlich.

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