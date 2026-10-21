Toni Mörwald ist „Gastronom des Jahres 2027“. Die Auszeichnung wurde am 19. Oktober 2026 im Hilton Vienna Park in Wien überreicht. Gewürdigt werden die Küche des Niederösterreichers, seine unternehmerische Entwicklung und sein Einsatz für die Region Wagram.

Vom Gasthof zum Gastronomiebetrieb mit Hotel

Ausgangspunkt war der elterliche Gasthof in Feuersbrunn. Daraus entstand über Jahrzehnte ein Betrieb mit Gourmetrestaurant, Wirtshaus, Kochschule, Catering und Veranstaltungen. Dazu gehört auch ein Hotel am Wagram, das Mitglied der Hotelvereinigung Relais & Châteaux ist.

Neue Projekte in Feuersbrunn

Im Juni 2025 eröffnete die Familie Mörwald im Ortskern von Feuersbrunn einen Gutshof mit Weinhandlung. Dafür wurden bestehende Gebäude saniert und umgebaut. Entstanden sind 23 Zimmer und Suiten, Veranstaltungsräume, eine Greißlerei, eine Weinhandlung und ein Café mit Dachterrasse.

Am 16. Oktober 2026, wenige Tage vor der Auszeichnung, folgten vier Lodges in der Feuersbrunner Kellergasse. Die Unterkünfte liegen direkt im Weinberg und haben eigene Terrassen. Gäste können Service und Küche des Mörwald-Betriebs nutzen.

Zusammenarbeit mit Winzern der Region

Mörwald arbeitet mit Weinbaubetrieben am Wagram zusammen, etwa in der Kooperation „OTT x Mörwald“. Zudem gründete er das Wagram Grand Cru Tasting, bei dem Spitzenweine der Region und ihr Reifepotenzial im Mittelpunkt stehen. Organisiert wird die Veranstaltung von einem Team unter der Leitung von Eva Mörwald.

Nächste Generation im Familienbetrieb

Neben Küche und Betrieb ist Mörwald als Autor und Lehrender tätig. Seine Töchter sind bereits in die Weiterentwicklung des Familienunternehmens eingebunden. Die Geschichte des Betriebs reicht rund 50 Jahre zurück, begonnen hat sie mit einem landwirtschaftlichen Mischbetrieb.