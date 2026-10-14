Ottakringer überlässt Wiener Werbeflächen Botschaften aus der Nachbarschaft

Der Aufruf lief vom 22. Juli bis 4. September 2026 über Social Media und beim Ottakringer Bierfest. Wer ein Anliegen hatte, konnte eine eigene Botschaft einreichen. Insgesamt gingen 75 Vorschläge ein. Eine Jury wählte daraus 16 Botschaften aus.

Als mögliche Anliegen nannte die Brauerei im Aufruf etwa, ein Thema anzusprechen oder einen neuen Schlagzeuger für eine Band zu suchen.