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Ottakringer überlässt Wiener Werbeflächen Botschaften aus der Nachbarschaft

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Botschaft aus der Nachbarschaft auf einer Citylight-Werbefläche in Wien
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Statt Bierwerbung zeigen 48 Citylights in Wien bis 21. Oktober Botschaften von Privatpersonen. Die Ottakringer Brauerei hatte dazu einen offenen Aufruf gestartet.

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Die Ottakringer Brauerei hat einen Teil ihrer Citylight-Werbeflächen in Wien an Privatpersonen abgegeben. Statt eigener Werbung sind dort 16 Botschaften aus der Bevölkerung zu sehen. Die Plakate hängen bis 21. Oktober 2026 im Wiener Stadtgebiet.

75 Einreichungen, 16 ausgewählte Botschaften

Der Aufruf lief vom 22. Juli bis 4. September 2026 über Social Media und beim Ottakringer Bierfest. Wer ein Anliegen hatte, konnte eine eigene Botschaft einreichen. Insgesamt gingen 75 Vorschläge ein. Eine Jury wählte daraus 16 Botschaften aus.

Als mögliche Anliegen nannte die Brauerei im Aufruf etwa, ein Thema anzusprechen oder einen neuen Schlagzeuger für eine Band zu suchen.

48 Citylights im Wiener Stadtgebiet

Jede der 16 Botschaften erscheint auf drei Citylights, insgesamt sind damit 48 Flächen bespielt. Die Laufzeit beträgt rund zwei Wochen. Nach Angaben der Brauerei soll die Aktion den Austausch zwischen Menschen in der Stadt anregen.

Was nach der Plakataktion passiert

Ottakringer will einige der Geschichten auch nach Ende der Plakatlaufzeit weiterverfolgen. Dazu gehört die Frage, ob sich über die Werbefläche tatsächlich ein Schlagzeuger für die suchende Band findet.

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