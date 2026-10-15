Insieme in Klagenfurt: Fundermax liefert Platten für Kunstprojekte von Ars Carinthia

Der Kärntner Plattenhersteller Fundermax unterstützt das zehnte Gestaltungsexperiment Insieme von Ars Carinthia. Das Unternehmen aus St. Veit an der Glan stellt dafür Max Compact-Platten mit Individualdruck zur Verfügung. Seit 2. Oktober sind an mehreren Klagenfurter Kulturorten Arbeiten zu sehen, die Künstler, Architekten und Handwerksbetriebe gemeinsam entwickelt und umgesetzt haben.

Das Projekt ist Teil der von Walter Hösel initiierten Initiative Kunst & Handwerk, die 2026 ihr 30-jähriges Bestehen feiert.

Installation über Mensch und Maschine

Ein Beispiel ist die Arbeit „in tension“ von Sofia Podreka und dem Architekten Boris Podrecca. Sie ist in der Ausstellung „Dialog“ in der Stadtgalerie Klagenfurt zu sehen. Die Rauminstallation befasst sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch, Digitalisierung und zunehmender Maschinenintelligenz.

Ein durchbrochener Kubus, der einen digitalen Code räumlich darstellt, umschließt ein Gehirn als Sinnbild für menschliches Denken. Die grafische Gestaltung beruht auf individuell bedruckten Platten von Fundermax.

Kogelnik-Motiv als Puzzle zum Jubiläum

Für das Jubiläumsfest zu 30 Jahren Kunst & Handwerk im kärnten.museum griff das Projekt auf eine Geburtstagskarte zurück, die Kiki Kogelnik 1996 für die Unterstützer der Initiative gestaltet hatte. Das Motiv wurde auf 170 mal 120 Zentimeter vergrößert und auf Platten gedruckt. Aufgedruckte Linien markierten die Puzzleteile für den Zuschnitt.

Jeder geladene Gast erhielt mit der Einladung ein Teil. Beim Fest setzten die Gäste das Bild gemeinsam wieder zusammen.

Ausstellungen bis Ende Oktober

Die Arbeiten sind je nach Standort noch bis Mitte oder Ende Oktober 2026 zu sehen. Fundermax setzt mit Insieme die Zusammenarbeit mit Ars Carinthia fort.

Fundermax produziert Fassadenplatten und Werkstoffe für den Innenausbau. Neben St. Veit an der Glan hat das Unternehmen Werke in Wiener Neudorf, Neudörfl, im norwegischen Ranheim und im niederländischen Almelo. Es beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter und gehört zur Constantia Industries AG.