Pink Casino Night: Casinos Austria spendet zwei Euro pro Gast an die Krebshilfe

Seit 2023 gibt es zudem die gemeinsame Initiative „Glückliche Augenblicke“. Casinos Austria stellt dabei Menschen mit einer Krebserkrankung kostenlose Eintrittskarten für Kultureinrichtungen zur Verfügung, darunter das Wiener Burgtheater, das Ronacher und die Bregenzer Festspiele.

Auf regionaler Ebene unterstützen mehrere Casinos im Rahmen der Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ die Krebshilfeorganisationen in den Bundesländern, etwa durch Sponsoring, Einsätze von Casino on Tour und Corporate Volunteering der Teams vor Ort. Nach eigenen Angaben engagiert sich Casinos Austria seit fast 60 Jahren für gesellschaftliche Anliegen in Österreich.