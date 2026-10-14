Pink Casino Night: Casinos Austria spendet zwei Euro pro Gast an die Krebshilfe

Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe©Raimund Nics
Am 19. Oktober gehen in allen zwölf Casinos pro Besucher zwei Euro an die Pink-Ribbon-Aktion der Österreichischen Krebshilfe. Im Mittelpunkt steht die Lebenssituation von Brustkrebspatientinnen.
Casinos Austria veranstaltet am Montag, 19. Oktober 2026, in allen zwölf österreichischen Casinos die Pink Casino Night. Für jeden Gast spendet das Unternehmen an diesem Abend zwei Euro an die Pink-Ribbon-Aktion der Österreichischen Krebshilfe. Die Aktion ist seit vielen Jahren Teil der Partnerschaft zwischen Casinos Austria und der Krebshilfe.
Wofür die Spenden verwendet werden
Das Geld fließt in die Bewusstseinsbildung zur Brustkrebsvorsorge, in die Früherkennung und in die Unterstützung von Betroffenen. Die Beschäftigten der Casinos tragen an diesem Abend die Pink-Ribbon-Schleife. Vor Ort liegen Broschüren zur Brustgesundheit und zu den Angeboten der Österreichischen Krebshilfe auf.
Schwerpunkt auf der Lebenssituation der Patientinnen
Die Aktion stellt 2026 die komplexe Lebenssituation von Brustkrebspatientinnen in den Mittelpunkt. Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart verweist darauf, dass eine Krebsdiagnose den Alltag Betroffener schlagartig verändere und auch das persönliche Umfeld treffe. Neben guter medizinischer Versorgung brauche es „verlässliche Information und rasch zugängliche Unterstützung“. Mit der Pink Casino Night wolle das Unternehmen dieses Angebot der Krebshilfe absichern und auf die Bedeutung von Vorsorge und Früherkennung aufmerksam machen.
Blue Casino Night im November
Die Zusammenarbeit beschränkt sich nicht auf Pink Ribbon. Am 23. November laden die zwölf Casinos zur Blue Casino Night. Sie ist Teil der Aktion „Loose Tie“, die auf die Früherkennung von Prostatakrebs aufmerksam macht.
Kulturkarten für Menschen mit Krebserkrankung
Seit 2023 gibt es zudem die gemeinsame Initiative „Glückliche Augenblicke“. Casinos Austria stellt dabei Menschen mit einer Krebserkrankung kostenlose Eintrittskarten für Kultureinrichtungen zur Verfügung, darunter das Wiener Burgtheater, das Ronacher und die Bregenzer Festspiele.
Auf regionaler Ebene unterstützen mehrere Casinos im Rahmen der Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ die Krebshilfeorganisationen in den Bundesländern, etwa durch Sponsoring, Einsätze von Casino on Tour und Corporate Volunteering der Teams vor Ort. Nach eigenen Angaben engagiert sich Casinos Austria seit fast 60 Jahren für gesellschaftliche Anliegen in Österreich.