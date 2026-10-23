Montanuniversität Leoben bündelt Werkstoffforschung in neuem Forschungscluster

Die Montanuniversität Leoben hat ihre Werkstoffforschung in einem eigenen Forschungscluster zusammengefasst. Der Forschungscluster Werkstoffe wurde Anfang 2026 gegründet und ist nun mit einer Kick-off-Veranstaltung gestartet. Er soll Forschende verschiedener Fachbereiche, die wissenschaftliche Infrastruktur der Universität und externe Partner zusammenbringen.

Von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung

Ziel ist es, gemeinsame Projekte zwischen Grundlagenforschung, angewandter Entwicklung und Industrie vorzubereiten. Der Cluster deckt dabei die gesamte Entwicklungskette ab: von den materialwissenschaftlichen Grundlagen über Herstellung, Charakterisierung und Simulation bis zur technischen Anwendung. Forschende aus mehreren Lehrstühlen arbeiten themenbezogen zusammen und teilen Methoden und Geräte.

„Neue Technologien beginnen häufig mit einer Werkstofffrage“, sagt Michael Burtscher, Manager des Forschungsclusters. Der Cluster solle die Expertise in Leoben zusammenführen, „damit aus guten Ideen gemeinsame Forschungsprojekte werden“.