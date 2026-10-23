Erzberg-Leoben: 17,8 Prozent mehr Nächtigungen im Sommer 2026

Die Tourismusregion Erzberg-Leoben in der Obersteiermark hat von Mai bis September 2026 insgesamt 182.002 Nächtigungen verzeichnet. Das sind 27.522 oder 17,8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2025. Die Zahl der Gästeankünfte stieg um 12 Prozent auf 65.668. Unter den elf steirischen Erlebnisregionen ist das laut Tourismusverband das höchste prozentuale Nächtigungsplus.

Zuwächse im In- und Ausland

Das Wachstum verteilt sich fast gleichmäßig auf beide Gruppen. Gäste aus dem Ausland kamen auf 101.328 Nächtigungen, ein Plus von 17,3 Prozent. Ihr Anteil liegt bei 55,7 Prozent. Inländische Gäste buchten 80.674 Nächtigungen, um 18,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Polen und Ungarn wachsen am stärksten

Wichtigster Auslandsmarkt bleibt Deutschland mit 27.569 Nächtigungen. Die höchsten Zuwächse kamen aus anderen Ländern:

Polen: 8.559 Nächtigungen, plus 78,3 Prozent

Ungarn: 15.829 Nächtigungen, plus 31,2 Prozent

Tschechien: 8.547 Nächtigungen, plus 17,7 Prozent

Im Inland legte Oberösterreich mit 12.181 Nächtigungen um 59,2 Prozent zu. Gäste aus der Steiermark kamen auf 22.299 Nächtigungen (plus 16,9 Prozent), aus Wien auf 16.557 (plus 9,8 Prozent).