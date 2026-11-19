Die Silicon Europe Alliance (SEA), ein Zusammenschluss europäischer Cluster für Mikroelektronik und Halbleitertechnologien, hat unter österreichischem Vorsitz zwei neue Mitglieder gewonnen und ihre Rolle gegenüber der EU-Politik ausgebaut. Geführt wurde die Allianz von Robert Gfrerer, Geschäftsführer des Silicon Alps Clusters. Ab 2027 übernimmt Eric-Mark Huitema, CEO von High Tech NL aus den Niederlanden, den Vorsitz.

Mit der Bavarian Chips Alliance und Technology Scotland wuchs das Netzwerk von 13 auf 15 Cluster aus elf europäischen Ländern. Sie repräsentieren mehr als 3.000 Organisationen, über 65 Prozent davon sind kleine und mittlere Unternehmen.

Erster gemeinsamer Auftritt in Taiwan

Neben dem Wachstum stand die internationale Sichtbarkeit im Vordergrund. Erstmals trat die Allianz auf der Semicon Taiwan 2026 auf, einer der wichtigsten Fachmessen der Halbleiterbranche. Gfrerer präsentierte dort mit europäischen Clusterpartnern die technologischen Kompetenzen Europas, vertiefte Kontakte zu asiatischen Industriepartnern und lotete neue Kooperationen aus. Auch Unternehmen aus Südösterreich waren vor Ort.

Forderungen zum European Chips Act 2.0

In einem gemeinsamen Positionspapier zum European Chips Act 2.0 richtet die SEA konkrete Empfehlungen an die EU-Politik. Sie fordert eine langfristig gesicherte Finanzierung der europäischen Halbleiterinitiative und die Stärkung der gesamten Wertschöpfungskette, vom Chipdesign über die Forschung bis zur industriellen Fertigung. KMU und Start-ups sollen leichter an Fördermittel und Forschungsinfrastruktur kommen.

Außerdem setzt sich die Allianz für mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit, eine gezielte Förderung europäischer Halbleiterregionen und eine stärkere Einbindung regionaler Innovationscluster in politische Entscheidungen ein. Damit will sich die SEA als gemeinsame Stimme der regionalen Halbleiterstandorte gegenüber Brüssel etablieren.

Parallel arbeitet das Netzwerk an gemeinsamen Innovationsvorhaben. Mit Akteuren der European Semiconductor Regions Alliance (ESRA) entwickelt es die Projektinitiative Designate weiter. Sie soll europäische Spitzenregionen stärken, grenzüberschreitende Nachfrage- und Innovationsnetzwerke bis zur konkreten Anwendung aufbauen und KMU stärker als Technologielieferanten einbinden.

Südösterreich im EU-Jahresbericht

Für den Silicon Alps Cluster war der Vorsitz auch eine Bühne für den eigenen Standort. Kärnten und die Steiermark vereinen weltweit tätige Halbleiterunternehmen, spezialisierte Zulieferer, innovative KMU und Forschungseinrichtungen. Südösterreich wurde zudem als Vorzeigeregion in den Jahresbericht des EU-Ausschusses der Regionen aufgenommen.

Der Cluster ist das österreichische Technologie- und Innovationsnetzwerk für Electronic and Software Based Systems (ESBS). Er verbindet Industrie und Forschung über Ländergrenzen hinweg, initiiert Innovationsprojekte und öffnet vor allem KMU den Zugang zu europäischen Netzwerken und Förderungen. Inzwischen zählt er 150 Partner.

„Europa verfügt über exzellente Technologien und starke Innovationsregionen. Entscheidend ist, diese Kompetenzen europaweit zu vernetzen und konkrete Chancen für Unternehmen zu schaffen“, sagt Gfrerer. „Mit neuen Partnern, einer stärkeren Stimme auf EU-Ebene und gezielten Kooperationen haben wir die Silicon Europe Alliance weiterentwickelt und zugleich Südösterreich international positioniert.“

Niederländer übernimmt 2027

Der neue Vorsitzende Huitema kommt aus dem niederländischen Hightech-Sektor. Er will die Umsetzung des European Chips Act 2.0 vorantreiben, die europäische Wettbewerbsfähigkeit stärken und konkrete Chancen für Unternehmen entlang der Halbleiter-Wertschöpfungskette entwickeln. Silicon Alps bleibt aktives Mitglied der Allianz und will die internationale Vernetzung des österreichischen Mikroelektronikstandorts weiter ausbauen.