Cybersecurity Day 2026 in Klagenfurt: KI verändert die Anforderungen an IT-Sicherheit

Künstliche Intelligenz im Fokus der Cybersicherheit

Am 11. November 2026 fand im Lakeside Park in Klagenfurt der vierte Cybersecurity Day statt. Im Mittelpunkt standen die zunehmenden Gefahren durch Cyberangriffe und die Frage, wie Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ihre digitale Widerstandsfähigkeit stärken können.

Besonderes Augenmerk galt dem Einsatz künstlicher Intelligenz (KI). Während die Technologie neue Angriffsmöglichkeiten eröffnet, kann sie zugleich helfen, Sicherheitslücken frühzeitig zu erkennen und IT-Systeme besser zu schützen. Weitere Programmpunkte beschäftigten sich mit sicherer Softwareentwicklung, rechtlichen Rahmenbedingungen und konkreten Sicherheitsmaßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen.

„Cybersecurity lässt sich nicht isoliert betrachten. Wir brauchen den kontinuierlichen Austausch zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Bildung, um neue Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und wirksame Lösungen zu entwickeln“, erklärte Bernhard Lamprecht, Geschäftsführer des Lakeside Park.

Peter Schartner vom Institut für Artificial Intelligence und Cybersecurity der Universität Klagenfurt betonte die Bedeutung eines verantwortungsvollen KI-Einsatzes. Entscheidend sei, Forschungsergebnisse konsequent in praktische Sicherheitslösungen zu überführen.

Nachwuchstalente stellten ihr Können unter Beweis

Ein weiterer Programmhöhepunkt war die Siegerehrung der Cybersecurity Competition „Splunk Boss of the SOC (BOTS)“. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „24 Stunden Cybersecurity“ analysierten Schüler und Studierende in Teams realitätsnahe Cyberangriffe und entwickelten innerhalb von vier Stunden geeignete Gegenmaßnahmen.

Den ersten Platz sicherte sich das Team Mythons mit Joachim Lugger, Raphael Bleier, Matthias Trinkl und Phillipos Mazaris von der Universität Klagenfurt. Auf Rang zwei folgte das Team WSOY mit David Kurtaj, Jonas Kropiunig, Marco Fenninger und Alessandro Stifter von der HTL Villach. Den dritten Platz belegte das ebenfalls von der HTL Villach stammende Team Rent_A_Human mit Georg Ehrentraut, Georg Hudritsch, Jamie Berger und Julian Nott.

Zusammenarbeit soll Kärntens Cyberresilienz stärken

Der Cybersecurity Day bildete gemeinsam mit der Cybersecurity Night und der Cybersecurity Competition die Veranstaltungsreihe „24 Stunden Cybersecurity“. Organisiert wurde die Initiative von der Wirtschaftskammer Kärnten, Fachgruppe UBIT, dem Software Internet Cluster, der Universität Klagenfurt und dem Lakeside Park.

Martin Zandonella, Fachgruppenobmann UBIT und Initiator der Cybersecurity Night, hob insbesondere die Bedeutung der Nachwuchsförderung und der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft hervor. Ziel sei es, Unternehmen besser auf digitale Bedrohungen vorzubereiten und die Cybersicherheit am Wirtschaftsstandort Kärnten langfristig zu stärken.

Eine Fortsetzung der Veranstaltungsreihe ist für November 2027 geplant.