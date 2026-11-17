Vom 7. bis 14. November 2026 wurde das Kartódromo Internacional do Algarve in Portimão zum Schauplatz der 26. Rotax Max Challenge Grand Finals. Der oberösterreichische Motorenhersteller BRP-Rotax aus Gunskirchen verzeichnete mit 424 Fahrerinnen und Fahrern einen neuen Teilnehmerrekord. Davon starteten 360 in Klassen mit Verbrennungsmotoren und 64 in elektrischen Rennklassen. Insgesamt waren rund 4.000 Personen, darunter Teammitglieder und Besucher, vor Ort.

Eine wesentliche Neuerung war das offizielle Renndebüt der vollelektrischen Nachwuchsklasse Rotax E10 Mini. Nach ersten Demonstrationsläufen in Bahrain im Vorjahr wurde die Kategorie erstmals regulär beim Weltfinale ausgetragen. Den Premierensieg sicherte sich der Brasilianer Rafael Guimaraes.

Christian Baumgartner fährt von Platz elf aufs Podest

Für den sportlichen Höhepunkt aus österreichischer Sicht sorgte Christian Baumgartner. Der Steirer kämpfte sich im Finale der Schaltkart-Klasse DD2 von Startplatz elf auf Rang drei vor. Den Sieg holte der Schwede Hannes Morin. Insgesamt waren sieben österreichische Fahrerinnen und Fahrer in fünf Klassen vertreten.

Die Rennwoche war von schwierigen Wetterbedingungen geprägt. Heftige Regenfälle und starke Windböen führten dazu, dass am 11. November sämtliche Trainings- und Rennläufe aus Sicherheitsgründen abgesagt werden mussten. Das Finale konnte dennoch am 14. November ausgetragen werden.

Eine Besonderheit der Rotax Max Challenge ist das einheitliche Rennmaterial. Die Teilnehmer erhalten vor Ort vorbereitete Karts mit verplombten Motoren, Reifen und Werkzeug. Damit sollen technische Unterschiede minimiert und vergleichbare Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden.

Formel-1-Prominenz im Fahrerlager

Auch prominente Gäste aus dem internationalen Motorsport waren in Portimão vertreten. Der frühere Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen unterstützte seinen Sohn Robin, der in der Klasse Mini Max antrat, als Mechaniker. Zudem besuchten Anthony Hamilton, Vater von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton, und der oberösterreichische Porsche-Werksfahrer Thomas Preining die Veranstaltung.

Die Rennen wurden von 96 Fernsehsendern und digitalen Plattformen in 46 Ländern live oder zeitversetzt übertragen. Nach Angaben von BRP-Rotax verfolgten mehr als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Weltfinale über den Livestream.

Rotax Grand Finals 2027 finden in Chile statt

Nach dem Saisonabschluss in Portugal steht bereits der nächste Austragungsort fest. Die 27. Rotax Max Challenge Grand Finals werden vom 27. November bis 4. Dezember 2027 auf dem Kartódromo Las Perdices in Melipilla in Chile ausgetragen. Damit setzt BRP-Rotax die internationale Rennserie im kommenden Jahr in Südamerika fort.