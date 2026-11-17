Mit einer Beleuchtung in der internationalen Bewusstseinsfarbe Petrol beteiligte sich Schloss Esterházy in Eisenstadt am weltweiten Aktionstag gegen Gebärmutterhalskrebs. Mehr als 100 Wahrzeichen weltweit setzen mit der Aktion ein sichtbares Zeichen für Prävention, Aufklärung und Solidarität.

In Österreich wird die Initiative von der Arbeitsgemeinschaft für gynäkologische Onkologie (AGO Austria) und der Österreichischen Krebshilfe unterstützt. In den vergangenen Jahren wurden bereits das Wiener Riesenrad, der Grazer Uhrturm, das Ars Electronica Center in Linz, die Bergiselschanze in Innsbruck und Schloss Leopoldskron in Salzburg entsprechend beleuchtet.

„Kulturelle Wahrzeichen haben die Kraft, Menschen zu verbinden und wichtige Botschaften sichtbar zu machen“, erklärte Pia Friedrich-Mersich, Geschäftsführerin des Schlosses Esterházy. Auch AGO-Präsidentin Nicole Concin betonte die Bedeutung der internationalen Aktion, um das Bewusstsein für die Vermeidbarkeit von Gebärmutterhalskrebs zu stärken.

HPV-Impfung und Vorsorge im Mittelpunkt

Gebärmutterhalskrebs gehört zu jenen Krebserkrankungen, deren Risiko sich durch gezielte Prävention und Früherkennung erheblich reduzieren lässt. Nahezu alle Fälle werden durch bestimmte Hochrisikotypen humaner Papillomviren (HPV) verursacht. Die HPV-Impfung schützt vor den wichtigsten krebsauslösenden Virustypen und kann auch das Risiko für weitere HPV-bedingte Krebserkrankungen senken.

In Österreich wird die HPV-Impfung für Mädchen und Buben sowie Frauen und Männer vom 9. bis zum 21. Geburtstag kostenlos angeboten. Neben einer hohen Impfquote sind regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen entscheidend, um Erkrankungen frühzeitig zu erkennen.

WHO verfolgt Eliminierung bis 2030 als Etappenziel

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verfolgt seit 2020 eine globale Strategie zur langfristigen Eliminierung von Gebärmutterhalskrebs als öffentliches Gesundheitsproblem. Bis 2030 sollen unter anderem 90 Prozent der Mädchen bis zum 15. Lebensjahr vollständig gegen HPV geimpft sein. Zudem sollen 70 Prozent der Frauen bis zum Alter von 35 Jahren und erneut bis 45 Jahren mit einem hochwertigen Test untersucht werden.

Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda sieht darin ein konkretes gesundheitspolitisches Ziel und fordert, bestehende Präventionsmöglichkeiten stärker zu nutzen. Auch die Krebshilfe Burgenland verweist auf die Bedeutung von Impfungen und regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen.

Mit der Beleuchtung von Schloss Esterházy rückte die internationale Initiative das Thema auch im Burgenland in den öffentlichen Fokus.