Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) mit Sitz in Wien expandiert ins tschechische Riesengebirge. Gemeinsam mit der tschechischen Investmentgruppe Trigema hat sie einen Managementvertrag für ein neues Fünf-Sterne-Resort in Rokytnice nad Jizerou unterzeichnet.

Das Hotel mit rund 150 Zimmern entsteht auf dem Areal der ehemaligen Textilfabrik SEBA im Ortszentrum und wird unter der Marke Falkensteiner Hotels & Residences geführt. Es ist das erste Projekt der Gruppe im Riesengebirge. Eröffnen soll das Resort 2029.

Verhandelt haben die beiden Unternehmen mehr als ein Jahr. Der Vertrag läuft zehn Jahre und enthält eine Verlängerungsoption. Die FMTG begleitet das Projekt schon seit der Vorbereitungsphase als technischer Berater und stimmt mit den Architekten Zimmer, Restaurants und Wellnessbereiche auf die Standards der Marke ab.

Rund 270 Millionen Euro für einen ganzen Ort

Das Hotel ist Teil eines größeren Plans. Trigema besitzt seit 2023 das Skigebiet Horní Domky, das heute als Nahoru Resort Rokytnice firmiert. In dem Ort bereitet die Gruppe insgesamt zehn Entwicklungsprojekte mit einem Volumen von rund 6,5 Milliarden Kronen vor, umgerechnet etwa 270 Millionen Euro. Vorgesehen sind neben neuen Unterkünften eine modernisierte Skiinfrastruktur, mehr Freizeitangebote, ein revitalisiertes Ortszentrum und neuer Wohnraum.

„Unser Ziel ist es, Rokytnice innerhalb von fünfzehn Jahren zum attraktivsten Ganzjahresresort im Riesengebirge zu machen. Das Hotel unter der Marke Falkensteiner ist ein Eckpfeiler dieses Plans: Es bringt internationale Gäste, einen Ganzjahresbetrieb und rund 150 Arbeitsplätze in den Ort“, sagt Marcel Soural, Vorstandsvorsitzender von Trigema.

FMTG-CEO Otmar Michaeler sieht in der Region vor allem Potenzial außerhalb der Wintersaison: „Das Riesengebirge bietet hervorragende Voraussetzungen für den Ganzjahrestourismus und spricht Gäste aus Tschechien ebenso an wie aus Polen und Deutschland.“ Aufsichtsratschef Erich Falkensteiner ergänzt: „Tschechien ist für uns ein Markt mit großem Potenzial, in dem wir langfristig wachsen wollen.“

Weberei aus dem 19. Jahrhundert wird Teil des Hotels

Das Fabriksareal ist rund zwei Hektar groß und verfällt seit zwei Jahrzehnten. Das historische Webereigebäude aus dem späten 19. Jahrhundert, Teil der ersten mechanischen Weberei Böhmens, wird restauriert und in den Hotelkomplex integriert.

Insgesamt besteht das Projekt aus drei miteinander verbundenen Teilen mit rund 40.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, rund 1.350 Betten und mehr als 500 Parkplätzen. Im Hotel selbst sind zwei Wellnessbereiche geplant, einer davon auf dem Dach, dazu zwei Restaurants, eine Bar und ein eigenes Angebot für Familien mit Kindern.

Erstmals Falkensteiner Residences in Lizenz

Zum Resort gehören drei Apartmenthäuser mit rund 60 Falkensteiner Residences. Die Eigentümer wohnen in ihren eigenen Apartments und können Infrastruktur und ausgewählte Leistungen des angrenzenden Hotels nutzen.

Für die FMTG ist das Projekt auch geschäftlich eine Premiere: Erstmals hat die Gruppe einen Markenlizenzvertrag für Falkensteiner Residences abgeschlossen. Trigema darf die Apartments damit unter der Marke vermarkten und verkaufen. Der Tourismuskonzern erschließt sich so eine Einnahmequelle jenseits des klassischen Hotelmanagements.

Der dritte Teil ist ein neues Wohnquartier namens Krkonošská vesnice (Riesengebirgsdorf) mit rund 220 Wohnungen in zehn Gebäuden, Geschäftsflächen, einer Tiefgarage und öffentlichen Räumen. Entlang des Baches Huťský potok soll außerdem ein Weg für Fußgänger und Radfahrer entstehen.

Baustart 2027, erste Gäste 2029

Mit dem Bau von Hotel und Apartments soll 2027 begonnen werden, Fertigstellung und Eröffnung sind für 2029 vorgesehen. Das Wohnquartier soll zwischen 2028 und 2030 entstehen.

Die FMTG ist in sechs Ländern tätig und deckt von der Projektentwicklung über die Finanzierung bis zum Hotelbetrieb die gesamte touristische Wertschöpfung ab. Trigema wurde 1994 gegründet, gehört Marcel Soural und umfasst rund 50 Unternehmen. 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 3,5 Milliarden Kronen und einen Nettogewinn von 730 Millionen Kronen.