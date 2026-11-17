Die UKO Microshops AG stellt sich für ihre nächste Wachstumsphase neu auf. Das familiengeführte Unternehmen hat ein Advisory Board eingerichtet, das CEO Moritz Unterkofler und CFO Maximilian Huber künftig bei strategischen Entscheidungen, der Erschließung neuer Märkte und dem Ausbau des Geschäftsmodells beraten soll.

Den Vorsitz übernimmt Dominik Hojas, Unternehmer und Chairman der Caprivi Group. Dem Gremium gehören außerdem Herta Stockbauer, ehemalige Vorstandsvorsitzende der BKS Bank, Heinrich Schaller, langjähriger Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, sowie Karl Schäcke, CEO von Asta Energy Solutions, an.

Mit der gebündelten Erfahrung aus Bankwesen, Industrie und Kapitalmarkt will UKO insbesondere seine internationale Wettbewerbsposition stärken und neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen.

Vom Automatenanbieter zum Technologieunternehmen

UKO ist seit mehr als 50 Jahren im automatisierten Handel tätig, betreibt vier Standorte in Österreich und verfügt über rund 6.000 installierte Geräte. Künftig soll das Geschäft stärker auf digitale Technologien und wiederkehrende Einnahmen ausgerichtet werden.

Im Mittelpunkt steht die Wachstumsstrategie „Automating Tomorrow 2032“. Sie sieht vor, Hardware, Software, digitale Bezahlsysteme, Werbung und Serviceleistungen zu einem integrierten Geschäftsmodell zu verbinden. Damit will sich UKO vom klassischen Automatenanbieter zu einem international tätigen Technologie- und Plattformunternehmen entwickeln.

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau wiederkehrender Umsätze durch Vermietung, Softwarelösungen, digitale Werbung und ergänzende Dienstleistungen. Gleichzeitig soll die Vernetzung automatisierter Verkaufsstandorte vorangetrieben werden.

Internationale Expansion als strategisches Ziel

Langfristig strebt UKO eine führende Position im Bereich automatisierter Handelsplattformen in der EMEA-Region an, die Europa, den Nahen Osten und Afrika umfasst.

Das neue Advisory Board soll dabei insbesondere seine internationalen Kontakte sowie seine Industrie- und Kapitalmarktexpertise einbringen. Die Berufung des Gremiums fällt in eine Phase, in der UKO sein Technologie- und Servicegeschäft ausbaut und den Eintritt in weitere Märkte vorbereitet.

Die detaillierte Vorstellung der Wachstumsstrategie „Automating Tomorrow 2032“ ist für Anfang 2027 geplant.