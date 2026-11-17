Der am 16. November 2026 präsentierte Österreichische Infrastrukturreport 2027 der Initiative Future Business Austria unterstreicht die Bedeutung internationaler Verkehrsverbindungen für den Wirtschaftsstandort Österreich. Im Mittelpunkt stehen die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens Wien sowie die infrastrukturellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für seine weitere Entwicklung.

Laut der Erhebung betrachten 79 Prozent der befragten Führungskräfte den Flughafen Wien als internationales Luftverkehrsdrehkreuz. 88 Prozent sprechen sich dafür aus, diese Position langfristig abzusichern und weiter auszubauen.

Auch die österreichische Flugabgabe steht zunehmend in der Kritik. 63 Prozent der befragten Manager befürworten deren Abschaffung, um Wettbewerbsnachteile gegenüber internationalen Flughäfen, insbesondere dem Standort Bratislava, zu reduzieren.

Mehrheit unterstützt Ausbau der Verkehrsinfrastruktur

Neben der internationalen Anbindung gewinnt die regionale Verkehrsinfrastruktur an Bedeutung. Laut Infrastrukturreport bewerten 62 Prozent der Befragten das Umfahrungsprojekt „B260 Airport Region“ als wirksame Maßnahme zur Verkehrsentlastung und wirtschaftlichen Entwicklung der Flughafenregion.

Auch die geplante Flughafenspange zwischen dem Flughafen Wien und Bruck an der Leitha erhält mit 60 Prozent breite Zustimmung. Beide Infrastrukturprojekte verzeichnen damit einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als jeweils 54 Prozent der befragten Führungskräfte deren Nutzen positiv einschätzten.

Flughafen Wien fordert wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen

Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner sieht in den Ergebnissen eine Bestätigung für die wirtschaftliche Bedeutung des Airports. Mit mehr als 23.000 Beschäftigten am Standort und geplanten Investitionen von rund 330 Millionen Euro im Jahr 2026 zählt der Flughafen zu den wichtigen Wirtschaftsfaktoren der Region.

„Eine leistungsfähige internationale Anbindung ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs“, betont Ofner. Dafür seien wirtschaftlich tragfähige Rahmenbedingungen notwendig. Zusätzliche nationale Kostenbelastungen durch die Flugabgabe hält er für kontraproduktiv.

Der Infrastrukturreport 2027 verdeutlicht damit die Erwartungen der heimischen Führungskräfte an die Verkehrspolitik: Die internationale Erreichbarkeit Österreichs soll gestärkt, die regionale Infrastruktur ausgebaut und die Wettbewerbsfähigkeit des Luftfahrtstandortes langfristig gesichert werden.