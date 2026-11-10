Presseclub Concordia: APA-Chefredakteurin Katharina Schell rückt an die Spitze

Katharina Schell steht künftig an der Spitze des Presseclub Concordia. Die Chefredakteurin der Austria Presse Agentur (APA) wurde bei der Generalversammlung am 9. November 2026 zur Präsidentin gewählt, wie der Verein in einer Aussendung mitteilt. Die Funktionsperiode des neu gewählten Vorstands läuft bis 2030.

Neu ist Schell im Verein nicht: Sie war seit 2018 Vizepräsidentin des gemeinnützigen Presseclubs. Sie folgt auf Andreas Koller, der die Concordia seit 2014 als Präsident geführt hatte und im Juni 2026 verstorben ist. Der Concordia-Ehrenpreis für das Lebenswerk wird künftig nach ihm benannt.

Über ihren Vorgänger sagt Schell: „Er ist authentisch für das gestanden, woran er geglaubt hat.“