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Presseclub Concordia: APA-Chefredakteurin Katharina Schell rückt an die Spitze

Katharina Schell ist neue Präsidentin des Presseclub Concordia. Sie folgt auf einen langjährigen Präsidenten, nach dem der Verein künftig seinen Ehrenpreis für das Lebenswerk benennt.

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Katharina Schell, Chefredakteurin APA©APA, Ehm

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Katharina Schell steht künftig an der Spitze des Presseclub Concordia. Die Chefredakteurin der Austria Presse Agentur (APA) wurde bei der Generalversammlung am 9. November 2026 zur Präsidentin gewählt, wie der Verein in einer Aussendung mitteilt. Die Funktionsperiode des neu gewählten Vorstands läuft bis 2030.

Neu ist Schell im Verein nicht: Sie war seit 2018 Vizepräsidentin des gemeinnützigen Presseclubs. Sie folgt auf Andreas Koller, der die Concordia seit 2014 als Präsident geführt hatte und im Juni 2026 verstorben ist. Der Concordia-Ehrenpreis für das Lebenswerk wird künftig nach ihm benannt.

Über ihren Vorgänger sagt Schell: „Er ist authentisch für das gestanden, woran er geglaubt hat.“

Das neue Präsidium

Dem Präsidium gehören neben Schell Vizepräsidentin Petra Stuiber und Vizepräsident Helmut Spudich sowie Wolfgang Sablatnig und Anna-Maria Wallner an. Weitere Mitglieder des Vorstands sind Dieter Bornemann, Gerlinde Hinterleitner, Matthias Karmasin, Joachim Leitner, Eva Linsinger, Martina Salomon, Barbara Tóth und Florian Skrabal sowie Generalsekretärin Daniela Kraus.

Neu in die Gremien rücken laut Aussendung Joachim Leitner, Barbara Tóth und Anna-Maria Wallner. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Elfriede Hammerl, Marta S. Halpert und Annemarie Kramser. Sie bleiben dem Verein als Ehrenmitglieder beziehungsweise als Mitglied des Schiedsgerichts verbunden.

Einsatz für Presse- und Meinungsfreiheit

„Ich kann mir kein schöneres Ehrenamt vorstellen, als mit diesem Verein und seinem großartigen Team für Presse- und Meinungsfreiheit zu arbeiten“, sagt Schell. Der Presseclub setze sich für die Journalistinnen und Journalisten in Österreich und für den Journalismus insgesamt ein und verstehe sich als vernehmbare Stimme in der Informationsgesellschaft.

Mit der Wahl übernimmt die Chefredakteurin der APA, der nationalen Nachrichtenagentur Österreichs, das Präsidentenamt als Ehrenamt neben ihrer beruflichen Funktion. Das Generalsekretariat des Vereins liegt bei Daniela Kraus, die in der Aussendung auch als Ansprechpartnerin genannt wird.

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