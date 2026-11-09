ABO

Reploid zeigt industrielle Insektenzucht auf der EuroTier 2026 in Hannover

Subressort
Corporate News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

Philip Bauer, CEO - REPLOID Group AG

©REPLOID Group AG

Das Welser Unternehmen Reploid präsentiert auf der EuroTier vom 10. bis 13. November eine begehbare Anlage zur Verwertung organischer Reststoffe. Im Mittelpunkt stehen die Produktion alternativer Proteinquellen und neue Möglichkeiten für die landwirtschaftliche Kreislaufwirtschaft.

von

News auf Google bevorzugen

ReFarmUnit macht Kreislaufwirtschaft erlebbar

Das oberösterreichische Unternehmen Reploid präsentiert auf der EuroTier 2026 in Hannover seine Technologie zur industriellen Verwertung organischer Reststoffe. Auf der internationalen Fachmesse für Tierhaltung und Nutztiermanagement zeigt das Unternehmen einen begehbaren Container seiner sogenannten ReFarmUnit. Die modularen Anlagen nutzen Larven der Schwarzen Soldatenfliege, um Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie in Protein, Fett und organischen Dünger umzuwandeln.

Eine ReFarmUnit kann jährlich bis zu 9.500 Tonnen organische Reststoffe verarbeiten. Dabei entstehen rund 2.000 Tonnen Larven sowie mehr als 2.200 Tonnen Insektenfrass, der als Ausgangsstoff für organischen Dünger dient.

Alternative Proteinquellen im Fokus

Als Sponsor des DLG Spotlight „Inhouse Farming“ beteiligt sich Reploid an einem Messebereich, der innovative Produktionsverfahren und alternative Proteinquellen vorstellt. Neben der Insektenzucht werden dort auch Entwicklungen aus der Pilzzucht und Aquakultur behandelt.

Am Messestand in Halle 25 informiert das Unternehmen über die Entwicklung, Umsetzung und den Betrieb seiner dezentralen Anlagen. Zielgruppe sind insbesondere landwirtschaftliche Betriebe, Futtermittelhersteller und Unternehmen der Lebensmittelindustrie.

Fachvorträge zu Kreislaufwirtschaft und Futtermittelentwicklung

Ergänzend zum Messeauftritt ist Reploid mit zwei Vorträgen auf der DLG Expert Stage vertreten. Am 10. November spricht Ronald Mitterndorfer, Director RFU Sales, über Innovationen in der Kreislaufwirtschaft. Am 12. November erläutert Rodrigo Calderon aus dem Forschungs- und Entwicklungsteam, wie Futtermischungen für die Insektenzucht an unterschiedliche Standorte angepasst werden.

Das 2020 gegründete Unternehmen mit Sitz in Wels beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende und ist seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse notiert.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Daniel Zwieb
Corporate News
Daniel Zwieb übernimmt Leitung der Hospitality-Betriebe von Esterhazy
Eveline Wild präsentiert neues Buch über Österreichs Weihnachtsbäckerei
Corporate News
Eveline Wild präsentiert neues Buch über Österreichs Weihnachtsbäckerei
3SI Immogroup: 50 Prozent weniger Maklerprovision beim Wohnungskauf
Corporate News
3SI Immogroup: 50 Prozent weniger Maklerprovision beim Wohnungskauf
British Airways verbindet Wien und London seit 70 Jahren
Corporate News
British Airways verbindet Wien und London seit 70 Jahren
Eisfabrik als Pilotprojekt: Wiener Start-up entwickelt Solarfassade für bestehende Gebäude
Corporate News
Eisfabrik als Pilotprojekt: Wiener Start-up entwickelt Solarfassade für bestehende Gebäude
Rotax aus Gunskirchen: Der Kartmotor, mit dem Max Verstappens Karriere begann
Corporate News
Rotax aus Gunskirchen: Der Kartmotor, mit dem Max Verstappens Karriere begann
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER