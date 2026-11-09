Reploid zeigt industrielle Insektenzucht auf der EuroTier 2026 in Hannover

ReFarmUnit macht Kreislaufwirtschaft erlebbar

Das oberösterreichische Unternehmen Reploid präsentiert auf der EuroTier 2026 in Hannover seine Technologie zur industriellen Verwertung organischer Reststoffe. Auf der internationalen Fachmesse für Tierhaltung und Nutztiermanagement zeigt das Unternehmen einen begehbaren Container seiner sogenannten ReFarmUnit. Die modularen Anlagen nutzen Larven der Schwarzen Soldatenfliege, um Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie in Protein, Fett und organischen Dünger umzuwandeln.

Eine ReFarmUnit kann jährlich bis zu 9.500 Tonnen organische Reststoffe verarbeiten. Dabei entstehen rund 2.000 Tonnen Larven sowie mehr als 2.200 Tonnen Insektenfrass, der als Ausgangsstoff für organischen Dünger dient.

Alternative Proteinquellen im Fokus

Als Sponsor des DLG Spotlight „Inhouse Farming“ beteiligt sich Reploid an einem Messebereich, der innovative Produktionsverfahren und alternative Proteinquellen vorstellt. Neben der Insektenzucht werden dort auch Entwicklungen aus der Pilzzucht und Aquakultur behandelt.

Am Messestand in Halle 25 informiert das Unternehmen über die Entwicklung, Umsetzung und den Betrieb seiner dezentralen Anlagen. Zielgruppe sind insbesondere landwirtschaftliche Betriebe, Futtermittelhersteller und Unternehmen der Lebensmittelindustrie.

Fachvorträge zu Kreislaufwirtschaft und Futtermittelentwicklung

Ergänzend zum Messeauftritt ist Reploid mit zwei Vorträgen auf der DLG Expert Stage vertreten. Am 10. November spricht Ronald Mitterndorfer, Director RFU Sales, über Innovationen in der Kreislaufwirtschaft. Am 12. November erläutert Rodrigo Calderon aus dem Forschungs- und Entwicklungsteam, wie Futtermischungen für die Insektenzucht an unterschiedliche Standorte angepasst werden.

Das 2020 gegründete Unternehmen mit Sitz in Wels beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende und ist seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse notiert.