Daniel Zwieb übernimmt Leitung der Hospitality-Betriebe von Esterhazy

Die Esterhazy Betriebe AG bündelt ihre Aktivitäten in Hotellerie und Gastronomie unter der Leitung von Daniel Zwieb. Der bisherige General Manager des Hotels Galántha in Eisenstadt ist künftig für die strategische und operative Weiterentwicklung sämtlicher Hospitality-Standorte verantwortlich und berichtet direkt an den Vorstand.

Zu seinem Zuständigkeitsbereich zählen das Hotel Galántha, das Restaurant Henrici und die Selektion Vinothek Burgenland in Eisenstadt sowie das Boutique Hotel Zum Oberjäger in Lackenbach, das Café Restaurant Grenadier auf Burg Forchtenstein und der Neue Strand Neusiedler See in Breitenbrunn. Letzterer umfasst auch das Restaurant Libelle und die 2026 eröffneten Guesthouses.

Im Mittelpunkt seiner neuen Funktion stehen die engere Zusammenarbeit zwischen den Betrieben, die Weiterentwicklung bestehender Angebote und die Nutzung gemeinsamer Strukturen.

Langjährige Erfahrung in Hotellerie und Gastronomie

Zwieb ist bereits seit 2022 für Esterhazy tätig. Damals übernahm er die Eröffnung und Leitung des Hotels Galántha. Im November desselben Jahres kam die Geschäftsführung des Restaurants Henrici hinzu, seit Jänner 2026 verantwortet er zudem die Selektion Vinothek Burgenland.

Der Absolvent der Tourismusschulen Modul in Wien war zuvor unter anderem im Mercure Hotel Biedermeier, bei Do & Co sowie im Imlauer Hotel & Restaurant tätig. Vor seinem Wechsel zu Esterhazy leitete er als General Manager das Holiday Inn Vienna South.

Mit der erweiterten Führungsstruktur will Esterhazy die Zusammenarbeit seiner Hospitality-Betriebe intensivieren und deren Positionierung im burgenländischen Tourismus stärken. Vorstand Michael Gröschl sieht darin einen wichtigen Bestandteil der langfristigen Unternehmensstrategie.