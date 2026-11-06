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Eveline Wild präsentiert neues Buch über Österreichs Weihnachtsbäckerei

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Die Konditorweltmeisterin Eveline Wild widmet sich in ihrem neuen Buch „Heimat Weihnacht Österreich“ der traditionellen Adventbäckerei. 48 Rezepte aus allen neun Bundesländern zeigen die Vielfalt österreichischer Weihnachtsklassiker und regionaler Backtraditionen.

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Eine kulinarische Reise durch Österreich

Mit ihrem neuen Buch „Heimat Weihnacht Österreich“ begibt sich die steirische Spitzenkonditorin Eveline Wild auf eine Reise durch die heimische Weihnachtsbäckerei. Gemeinsam mit Zuckerbäckern aus allen neun Bundesländern stellt sie 48 Rezepte vor und beleuchtet deren regionale Herkunft und Geschichte.

Für die Sammlung beschäftigte sich Wild mit historischen Backbüchern, alten Aufzeichnungen und überlieferten Rezepten. Neben bekannten Weihnachtsklassikern rückt sie dabei auch traditionelle Spezialitäten in den Mittelpunkt, die zunehmend in Vergessenheit geraten.

Traditionelles Backhandwerk im Mittelpunkt

Eveline Wild zählt zu den bekanntesten Patissières Österreichs. Die Konditorweltmeisterin wurde 2017 von Gault & Millau zur Patissière des Jahres ausgezeichnet und ist unter anderem aus den Fernsehsendungen „Frisch gekocht“ und „Deutschlands bester Bäcker“ bekannt. Im Hotel Der Wilde Eder in St. Kathrein am Offenegg verantwortet sie die süße Kulinarik. Ab Herbst 2026 übernimmt sie zudem die Rolle der Hauptjurorin bei „Das große Backen Österreich“.

Das 208 Seiten umfassende Buch „Heimat Weihnacht Österreich“ ist am 1. November 2026 erschienen und kostet 34 Euro.

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