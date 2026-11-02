British Airways verbindet Wien und London seit 70 Jahren

Sieben Jahrzehnte Flugverbindung zwischen Wien und London

Der Flughafen Wien und British Airways feiern das 70-jährige Bestehen ihrer Flugverbindung zwischen den beiden europäischen Hauptstädten. Am 7. Oktober 1956 nahm British European Airways (BEA), eine Vorgängergesellschaft von British Airways, den Linienverkehr auf. Bereits 1946 war eine Douglas DC-3 der BEA als erstes ziviles Flugzeug der Airline in Schwechat gelandet, noch vor der offiziellen Betriebsaufnahme des Flughafens Wien im Jahr 1954.

Heute bedient British Airways die Strecke Wien–London Heathrow bis zu viermal täglich. Die Verbindung ist insbesondere für Geschäftsreisende und den Tourismus von Bedeutung. Über das Drehkreuz Heathrow bestehen zahlreiche Anschlussmöglichkeiten zu internationalen Destinationen.

Langjährige Partnerschaft mit dem Flughafen Wien

Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger betont die Bedeutung Londons als eine der beliebtesten Kurzstreckendestinationen ab Wien. Die regelmäßigen Flüge und internationalen Anschlussverbindungen seien ein wesentlicher Bestandteil des Streckenangebots.

Auch Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer von British Airways, verweist auf die langjährige Bedeutung Wiens innerhalb des internationalen Streckennetzes der Fluggesellschaft.

British Airways bedient gemeinsam mit ihren Partnergesellschaften mehr als 200 Destinationen in über 65 Ländern. Der Flughafen Wien zählt heute rund 30 Millionen Passagiere jährlich und beschäftigt am Standort rund 23.000 Menschen.