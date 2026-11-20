Die HTL Wolfsberg hat ein neues Kompetenzcenter für Robotik und Künstliche Intelligenz. Eröffnet wurde es gemeinsam mit der PMS Gruppe aus St. Stefan im Lavanttal, die den Raum maßgeblich gestaltet und ausgestattet hat. Er soll ab sofort die Drehscheibe für gemeinsame Projekte von Jugendlichen der HTL und Fachleuten des Unternehmens sein, vor allem in Robotik, Automatisierung und KI.

Vom Schulprojekt zum festen Lernraum

Entstanden ist das Kompetenzcenter aus dem gemeinsamen Projekt „Green Cabinet Builder 4.0“. Darin verbanden Schule und Unternehmen KI, Robotik, Digitalisierung und Nachhaltigkeit am Beispiel der automatisierten Schaltschrankfertigung. Das ist ein Kerngebiet der PMS Gruppe, die in Wolfsberg nach eigenen Angaben eine der modernsten Schaltschrankfertigungen Österreichs betreibt.

Die Erfahrungen und Technologien aus dem Projekt sollen nun dauerhaft genutzt werden: für Ausbildung, Forschung und den Wissenstransfer in der Region.

Aufgaben direkt aus der Industrie

Im neuen Raum entwickeln die Schülerinnen und Schüler selbst Robotersysteme, KI-Anwendungen und digitale Produktionsprozesse und arbeiten mit Sensorik und Bildverarbeitung. PMS stellt dafür Ausstattung und Know-how bereit und bringt reale Aufgabenstellungen aus der industriellen Praxis ein. Die Jugendlichen beschäftigen sich so mit Fragen, an denen Industrieunternehmen gerade arbeiten.

„Mit dem Kompetenzcenter schaffen wir einen Ort, an dem junge Menschen die Technologien von morgen nicht nur kennenlernen, sondern aktiv gestalten können“, sagt Jürgen Jantschgi, Direktor der HTL Wolfsberg.

Fachkräfte für das Lavanttal

Schule und Unternehmen arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen, etwa bei Diplomarbeiten, Pflichtpraktika, Exkursionen und Fachvorträgen. Viele Absolventinnen und Absolventen der HTL sind über diese Kooperation zu PMS gekommen und arbeiten dort heute als Technikerinnen und Techniker, in der Programmierung oder in der Projektleitung.

Für PMS ist die Partnerschaft ein Weg, junge Talente in der Region zu halten und den steigenden Bedarf an hoch qualifizierten Fachkräften zu decken. Die Schule bekommt im Gegenzug direkten Zugang zu aktueller Industrietechnik.

„Die HTL Wolfsberg ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für uns. Mit dem Kompetenzcenter heben wir diese Zusammenarbeit auf eine neue Ebene: Unsere Fachleute und die Schülerinnen und Schüler arbeiten künftig direkt gemeinsam an Robotik- und KI-Lösungen“, sagt Franz Grünwald, CEO und Eigentümer der PMS Gruppe.

Die PMS Gruppe wurde 2005 gegründet und plant, baut und wartet Elektro- und Wärmetechniksysteme für Industriekunden in Österreich und international. Der Verbund aus zehn eigenständigen Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist neben Wolfsberg unter anderem in Villach, Kapfenberg, Linz, Lenzing, Salzburg, Koppl, Kundl und Schwadorf vertreten.