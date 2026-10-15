Österreich als Land der Unternehmer: Boom-Talk über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts

Österreichs Wirtschaftsstandort steht vor großen Herausforderungen. Steigender Wettbewerbsdruck, schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die Frage der Unternehmensnachfolge beschäftigen insbesondere Familienbetriebe und mittelständische Unternehmen. Unter dem Titel „Land der Berge. Land am Strome. Land der Unternehmer?“ widmete sich die Präsentation der aktuellen Ausgabe von „Boom – Wirtschaft für Menschen“ am 14. Oktober diesen Zukunftsfragen.

Gastgeber Peter Sablatnig, Geschäftsführer von Sedus Österreich & CEE, begrüßte die Gäste im Sedus Showroom in Wien. Den Eröffnungsimpuls gestaltete Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender des Senats der Wirtschaft und Herausgeber des Magazins.

Matthias Strolz, Heike Lehner und Roman Zauner im Wirtschaftstalk

Im Mittelpunkt des Abends stand der von Boom-Chefredakteur Wolfgang Unterhuber moderierte Talk „Österreich – Land der Unternehmer?“. Mit Matthias Strolz, Neos-Gründer, Impact-Unternehmer und Buchautor, der Ökonomin Heike Lehner sowie Roman Zauner, Geschäftsführer der Zauner Anlagentechnik GmbH, kamen unterschiedliche Perspektiven aus Wirtschaft und Unternehmertum zusammen.

Thematisiert wurden die Innovationskraft österreichischer Unternehmen, die Voraussetzungen für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort sowie die Herausforderungen bei der Weiterentwicklung und Übergabe von Familienunternehmen