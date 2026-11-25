Der Aufsichtsrat der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) hat eine neue Vorsitzende. Das elfköpfige Gremium wählte am Montag, dem 23. November 2026, Petra Schachner-Kröll an seine Spitze. Die Grazer Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin folgt auf Peter Umundum. Nach Angaben des Landes Steiermark führt damit erstmals eine Frau den Aufsichtsrat des Spitalsträgers.

Wirtschaftsprüferin mit eigener Kanzlei in Graz

Schachner-Kröll stammt aus Öblarn und studierte Betriebswirtschaftslehre in Graz. Seit 1999 ist sie berufstätig. 2003 legte sie die Steuerberaterprüfung ab, 2007 folgte die Wirtschaftsprüferprüfung. Gemeinsam mit einer Partnerin ist sie Eigentümerin der Grazer Kanzlei Schachner & Partner, außerdem arbeitet sie als allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige.

Dem Aufsichtsrat der KAGes gehörte sie schon bisher an. Daneben hat sie ein weiteres Aufsichtsratsmandat inne.

Stabile Finanzen als erklärtes Anliegen

Als ihr besonderes Anliegen nennt die neue Vorsitzende die wirtschaftliche Stabilität und die nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens. „Dabei geht es darum, vorhandene Ressourcen bestmöglich einzusetzen, klare wirtschaftliche Rahmenbedingungen sicherzustellen und gleichzeitig die besonderen Anforderungen eines öffentlichen Gesundheitsunternehmens im Blick zu behalten“, sagt Schachner-Kröll.

Die KAGes trage eine enorme Verantwortung für die Gesundheitsversorgung in der Steiermark und sei zugleich eines der bedeutendsten Unternehmen des Landes. Sie freue sich darauf, mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand an dieser Aufgabe zu arbeiten.

Land erwartet effizientere Strukturen

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) verbindet die Personalie mit einem Reformauftrag. „Die KAGes steht wie das gesamte österreichische Gesundheitssystem vor großen Herausforderungen. Wir müssen unsere Strukturen effizienter gestalten, Innovationen vorantreiben und dabei sicherstellen, dass die Versorgung der Patienten im Mittelpunkt steht“, sagt er. Mit Schachner-Kröll übernehme eine ausgewiesene Wirtschaftsexpertin den Vorsitz, die das notwendige Know-how mitbringe.

Auch FPÖ-Klubobmann Marco Triller gratulierte zur Wahl. Die Steirer müssten sich darauf verlassen können, „dass jeder Euro im Gesundheitssystem dort ankommt, wo er hingehört“. Als Ziele der Regierungspartner nennt er eine wohnortnahe und verlässliche Versorgung in allen Regionen, kürzere Wartezeiten und schlanke, effiziente Strukturen.

20 Standorte, 1,8 Milliarden Euro Umsatz

Die KAGes beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und kommt auf einen Jahresumsatz von 1,8 Milliarden Euro. Damit zählt sie zu den größten Unternehmen der Steiermark. Zum Spitalsträger gehören sieben Landeskrankenhausverbünde mit 20 Standorten sowie drei Landespflegezentren. Das Unternehmen verzeichnet rund 1,8 Millionen ambulante Erstkontakte und 210.000 stationäre Patientinnen und Patienten.