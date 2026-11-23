Der Ski Guide Austria 2027 widmet sich auf 420 Seiten den wichtigsten Entwicklungen im österreichischen Wintersport. Die Autoren Günter Fritz und Fred Fettner stellen knapp 70 Skigebiete ausführlich vor, weitere Regionen werden kompakt beschrieben. Neben Pistenangeboten und Ausrüstung stehen vor allem steigende Kosten, Klimawandel und die Zukunft kleiner Skigebiete im Mittelpunkt.

Steigende Liftpreise verändern den Wintersport

Die Kostenfrage beschäftigt Österreichs Wintersportler zunehmend. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Ski Guide Austria sind 86 Prozent der Befragten der Meinung, dass Skifahren zu einem Luxussport geworden ist. Die Listenpreise für Tagestickets haben in einzelnen Skigebieten inzwischen die Grenze von 85 Euro überschritten.

Dennoch betreiben weiterhin 41 Prozent der Befragten eine Schneesportart. 52 Prozent halten Skifahren trotz des Klimawandels für zeitgemäß. Der Guide zeigt deshalb Möglichkeiten auf, wie Wintersport günstiger gestaltet werden kann, etwa durch frühzeitige Buchungen, flexible Preismodelle und spezielle Familienangebote.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich von 24 überregionalen Saisonkartenangeboten, die teilweise bis zu 100 Skiorte umfassen.

Kleine Skigebiete unter Druck

Während sich die großen österreichischen Skiregionen in den vergangenen 18 Jahren wirtschaftlich als stabil erwiesen haben, kämpfen kleinere Standorte zunehmend mit schwierigen Bedingungen. Laut Ski Guide Austria musste keines der 70 führenden Skigebiete in diesem Zeitraum schließen.

Anders ist die Situation bei kleineren Anlagen. In mehreren Bundesländern wurde der Skibetrieb eingestellt, darunter in Gaissau-Hintersee, Unken-Heutal und auf dem Dachstein Gletscher. Steigende Temperaturen und wirtschaftliche Herausforderungen verschärfen die Situation. Der Guide beschäftigt sich deshalb auch mit nachhaltiger Anreise und den Auswirkungen des Klimawandels auf den Wintertourismus.

Auszeichnungen für Saalbach, Kreischberg und Franz Hörl

Mit den Ski Guide Austria Awards 2027 werden drei Preisträger gewürdigt. Saalbach erhält eine Auszeichnung für die Umsetzung der Ski-Weltmeisterschaft und die anschließende Weiterentwicklung der Region. Kreischberg wird für seine Bedeutung im Snowboardsport und aktuelle Investitionen ausgezeichnet.

Eine weitere Auszeichnung geht an Franz Hörl, der als Interessenvertreter der österreichischen Seilbahnwirtschaft seit Jahren die Debatte über die Zukunft des Wintersports mitprägt.

Neben den Auszeichnungen bietet die neue Ausgabe Reportagen über Tiefschneefahren, Langlauf und Skitouren sowie Informationen zu Ausrüstung, Gastronomie und Veranstaltungen. Damit verbindet der Ski Guide Austria 2027 praktische Orientierung für Wintersportler mit einer Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen der Branche.