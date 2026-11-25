Die 3SI Immogroup bringt in Wien Eigentumswohnungen aus drei weiteren Projekten auf den Markt. Der Verkauf startet in der Hohlweggasse 24 in Landstraße, am Max-Winter-Platz 19 in der Leopoldstadt und in der Obkirchergasse 33 in Döbling, teilt das Wiener Familienunternehmen mit.

Die Verkaufsstarts fallen in eine Phase, in der das Angebot knapper werden dürfte. Laut Prognosen der Wirtschaftskammer Wien könnte die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in der Bundeshauptstadt 2027 auf rund 9.650 sinken. Wien läge damit unter der Marke von 10.000 neuen Wohnungen pro Jahr.

„Wir investieren weiter, entwickeln unsere Projekte konsequent und bringen laufend Wohnungen auf den Markt“, sagt Geschäftsführer Michael Schmidt. In einem schwierigen Marktumfeld brauche es Unternehmen, die langfristig denken. 3SI setzt nach eigenen Angaben weiter auf die Entwicklung bestehender Immobilien.

Saniertes Haus im Fasanviertel

In der Hohlweggasse 24 im Fasanviertel des 3. Bezirks verkauft 3SI Wohnungen in einem Bestandshaus mit rund 852 Quadratmetern Nutzfläche. Das Gebäude ist bereits saniert, wurde um ein Dachgeschoß erweitert und hat einen Lift. Ein Teil der Wohnungen verfügt über private Freiflächen. Allgemeinbereiche und ausgewählte Wohnungen sollen noch modernisiert werden. Das Haus liegt zwischen Belvedere, Botanischem Garten und Hauptbahnhof.

In Döbling reichen die Wohnungen von 43 bis 155 Quadratmeter

Unter dem Namen The Cottage vermarktet das Unternehmen einen Altbau in der Obkirchergasse 33. Die Eigentumswohnungen haben zwischen rund 43 und 155 Quadratmeter Wohnfläche. Sie werden umfassend saniert und erhalten eine Fußbodenheizung. Einzelne Einheiten haben westseitige Balkone oder Eigengärten zum begrünten Innenhof. Der Sonnbergmarkt liegt in der Nähe.

Zinshaus beim Prater wird im bestehenden Zustand verkauft

Am Max-Winter-Platz 19 in der Leopoldstadt geht es um ein Zinshaus mit rund 1.403 Quadratmetern Bestandsfläche. Anders als in Döbling bietet 3SI die Wohnungen hier im bestehenden Zustand an. Die Liegenschaft befinde sich in sehr gutem Allgemeinzustand, heißt es vom Unternehmen. Der Prater und die U2-Station Messe-Prater sind in der Nähe.

Was das für Wohnungssuchende heißt

Die drei Projekte unterscheiden sich vor allem im Zustand der Wohnungen. In der Hohlweggasse ist das Haus bereits saniert, in der Obkirchergasse werden die Wohnungen saniert. Wer am Max-Winter-Platz kauft, übernimmt die Wohnung im bestehenden Zustand und gestaltet sie selbst. Preise, die Zahl der Wohnungen und Termine für den Bezug nennt das Unternehmen in seiner Mitteilung nicht.