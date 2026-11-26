Die Sommerspiele Melk bringen 2027 „Der Glöckner von Notre-Dame“ auf die Bühne der Wachauarena. Die niederösterreichische Autorin Cornelia Travnicek schreibt das Auftragswerk nach dem Roman von Victor Hugo aus dem Jahr 1831, Regie führt Nestroy-Preisträger Moritz Franz Beichl. Premiere ist am 18. Juni 2027.

Vorgestellt wurde das Programm am 24. November 2026 beim Herbstempfang der Wachau Kultur Melk und ihres Freundesvereins in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt. Der Pantomime Silent Rocco eröffnete und begleitete den Abend.

Ein Klassiker für ein kleines Ensemble

Travniceks Fassung bleibt nah am Original. Die Geschichte um Quasimodo, Esmeralda, den Erzdiakon Frollo und Hauptmann Phoebus erzählt von Begehren, Eifersucht und Verrat, ebenso von Ausgrenzung und dem Konflikt zwischen Menschlichkeit und Macht. Umgesetzt wird der Text mit nur sechs Schauspielerinnen und Schauspielern. Die Autorin sieht darin einen Reiz: „Ich liebe Dinge, die auf den ersten Blick unmöglich erscheinen.“

Das Ensemble steht bis auf eine Rolle fest. Dabei sind unter anderem Skye Mac Donald, Thomas Frank und Clara Lou Kindel. Travnicek wurde mit ihrem Debütroman „Chucks“ (2012) und dem Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb bekannt.

Musikrevue mit Akrobatik und Clownerie

Die 18. Musikrevue der Sommerspiele trägt den Titel „Circus – The Show Must Go On“ und hat am 7. Juli 2027 in der Wachauarena Premiere. Mehr als 40 Songs aus acht Jahrzehnten treffen auf Akrobatik, Clownerie und Illusion, dazu spielt eine Live-Band. Regie führt Alexander Hauer, den artistischen Teil kuratieren The CIRCollectors.

„Zum bestehenden Erfolgskonzept der Musikrevue setzen wir neue Akzente und möchten vor allem eines: die Menschen zum Staunen bringen“, sagt der Artist, Choreograf und Regisseur Robin Witt.

Im Rahmenprogramm zeigt Kabarettist Martin Frank am 17. Juni sein fünftes Soloprogramm, Gerald Fleischhacker lädt am 21. Juni zu „Kabarett unter Sternen“. Konzerte geben die Thomas Gansch Blasmusik Supergroup am 13. Juli und Federspiel am 9. August. Für Kinder gibt es Workshops zum Thema Zirkus und am 25. Juli sowie am 7. August eine eigene Musikrevue für Familien.

Stadt Melk kürzt die Förderung

Geschäftsführerin Karolina Ellinger berichtete beim Empfang von einem sehr guten Saisonergebnis. Sie sprach aber auch die Herausforderungen an, die durch die reduzierte Förderung der Stadtgemeinde Melk auf die Veranstaltungsreihen zukommen. Das Verhältnis zur Stadt sei gut, der enge Austausch habe ein frühzeitiges Reagieren ermöglicht. Dennoch müsse die Wachau Kultur Melk weitere Geldquellen erschließen.

Umso mehr zählt für das Haus die Unterstützung des Freundesvereins. Dessen Präsidentin Doris Bracher warb für die Mitgliedschaft, zu deren Vorteilen ein Vorverkaufsrecht für die Veranstaltungen gehört.

Tischlerei startet im Februar

In der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt geht es nach einer kurzen Pause im Februar 2027 mit Kabarett, Musik und Theater weiter. Hinzu kommen Tanz, Lesung, Vortrag, Quiz und ein Flohmarkt. Angekündigt sind unter anderem Eva Maria Marold, Robert Palfrader, 5/8erl in Ehr’n, maschek und Alexander Goebel, außerdem junge niederösterreichische Künstlerinnen und Künstler wie Die Meisen, natalie.nie und David Mandél.

Karten für die Sommerspiele Melk 2027 und das Frühjahrsprogramm der Tischlerei sind ab 4. Dezember 2026 erhältlich. Mitglieder des Freundesvereins können bereits ab 1. Dezember kaufen. Schon im Verkauf sind die Komödie „Kalter weißer Mann“ am 2. April 2027 und alle Veranstaltungen der Internationalen Barocktage Stift Melk.

Informationen und Karten: sommerspielemelk.at und tischlereimelk.at